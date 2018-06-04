«Связной» и банк «Русский Стандарт» существенно нарастят выдачу POS-кредитов

«Связной» и «Банк Русский Стандарт» нарастят выдачу POS-кредитов благодаря новым условиям от банка в магазинах ретейлера. Клиенты компании «Связной» могут оформить покупку в кредит от «Банка Русский Стандарт».

В рамках партнёрства компании решили сконцентрировать внимание на продуктах рассрочки, которые сейчас пользуются максимальным спросом. За счет совершенствования услуг по данным продуктам, Банк планирует существенно увеличить свою долю в кредитном обороте ретейлера. «Русский Стандарт» расширит линейку продуктов за счет добавления новых сроков рассрочки — теперь клиенты смогут воспользоваться услугой на срок 8, 12, 24 и 36 месяцев.

Клиентам крупнейшего ретейлера, помимо смартфонов, доступны планшетные компьютеры, фото-, аудио- и видеоаппаратура, smart wearables, аксессуары и многое другое.

«Рассрочка на данный момент является самым популярным и востребованным кредитным продуктом в «Связном». Расширяя представленность в данном сегменте, мы предоставляем покупателям удобный сервис и максимально возможный выбор сроков и банков. Таким образом, каждый клиент сможет найти для себя приемлемый ежемесячный платеж для покупки нового гаджета. Ежемесячный платёж сейчас является основным критерием при планировании покупки в кредит», — сказал директор телекоммуникационных и финансовых услуг в «Связном» Антон Павлов.