Beeline объявил о запуске LTE-роуминга в Узбекистане

Для всех абонентов Beeline открывается уникальная возможность ощутить все преимущества высокоскоростного мобильного интернета четвертого поколения в роуминге. В настоящее время сеть 4G доступна в России и Казахстане в сетях «Билайн».

Для того, чтобы воспользоваться высокоскоростным доступом в интернет в зарубежной поездке, нет необходимости подключать дополнительные опции. Нужно только, чтобы устройство (смартфон или планшет) и SIM-карта поддерживали режим 4G. Заменить свою текущую SIM-карту на USIM 4G можно в офисах продаж и обслуживания Beeline.

В планах компании дальнейшее развитие LTE-роуминга и увеличение количества операторов и стран, обеспечивающих покрытие 4G. Тарификация 4G аналогична действующим ценам на интернет в роуминге.