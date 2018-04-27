«Вконтакте» запускает стипендиальную программу для авторов курсов по программированию

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает VK Fellowship — cтипендиальную программу для преподавателей, которые являются авторами собственных образовательных курсов по основам программирования.

В 2018/2019 учебном году участниками программы станут 12 российских преподавателей из регионов России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). Каждый из них получит стипендию в размере 120 тыс. рублей за год.

Отбор пройдёт на конкурсной основе — в экспертный совет, который выберет участников программы, войдут 5 человек: представители «Вконтакте», Codeforces, Кружкового движения НТИ, Министерства образования и науки РФ и независимый преподаватель-эксперт.

Заявки принимаются до 31 мая 2018 года здесь.

Алсу Гарифуллина, руководитель образовательных проектов «Вконтакте», отметила: «ВКонтакте — компания, опорой которой всегда были самые сильные разработчики, в том числе олимпиадники и победители мировых первенств. Теперь пришла пора поддержать тех, кто учит программированию: преподавателей и наставников. VK Fellowship поможет поднять интерес к разработке и дать миру ещё больше качественных ИТ-специалистов».

Официальные партнёры программы VK Fellowship: Codeforces, Кружковое движение НТИ.

«ВКонтакте» на регулярной основе поддерживает развитие молодых программистов. Компания ежегодно проводит чемпионат по программированию VK Cup и Хакатон «ВКонтакте» — в 2017 году свыше 300 человек на протяжении трёх дней работали над сотней проектов.