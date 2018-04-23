«МТС Банк» запустил услугу кредитования для клиентов «Ростелекома»

«МТС-Банк» совместно с «Ростелеком-Розничные системы» запустили услугу кредитования на приобретение мобильных телефонов в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» на территории России.

После выбора товара в центре продаж «Ростелекома» необходимо сообщить о желании взять кредит консультанту, а затем получить онлайн-решение МТС Банка в течение нескольких минут. При одобрении банком заявки на кредит и подписании кредитных документов можно забирать товар. Точный размер ежемесячного платежа по кредиту будет автоматически рассчитан и указан в кредитном договоре с учетом первоначального взноса, срока кредита и добровольных услуг страхования.

«Мы рады представить новую услугу клиентам "Ростелекома". Теперь не нужно тратить время на посещение банка, чтобы купить мобильный телефон в кредит. Оформить кредит МТС Банка на товар быстро и просто можно в центрах продаж и обслуживания “Ростелекома”, — рассказал Эдуард Иссопов, заместитель председателя правления, руководитель розничного блока «МТС-Банк».

«С запуском новой услуги по кредитованию товаров наши клиенты практически в режиме онлайн могут получить финансирование от МТС Банка, который стал первым партнером розничной сети "Ростелекома". В самое ближайшее время к данной услуге подключатся ещё несколько крупных игроков розничного кредитования, — отметил Арвидас Алутис, генеральный директор «Ростелеком-Розничные системы». — Таким образом, наш клиент может выбрать понравившийся смартфон и сразу начать им пользоваться, а платить за него в рассрочку – без единовременной нагрузки на семейный бюджет».