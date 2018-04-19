HP предоставила решения HP Latex для арт-проекта в Морозовской детской больнице

HP сообщила о том, что в рамках public-art проекта «ARTерия» в Морозовской детской больнице, осуществленного Департаментом культуры города Москвы, Фондом Владимира Смирнова и Константина Сорокина и Попечительским советом Морозовской больницы, использовались решения HP Latex.

По словам куратора public-art проекта «ARTерия» Марины Звягинцевой, цель проекта – изменить атмосферу больницы и создать между ребенком и болезнью еще одно художественное звено.

Для этого помещения нового корпуса Морозовской больницы были декорированы работами известных художников и дизайнеров. При создании уникальной экспозиции использовались решения HP Latex. Так, между кабинетами консультационно-диагностического центра на третьем этаже спрятались необычные звери группы МишМаш, в отделении травматологии Ольга Божко заставила нарисованные таблетки играть в футбол, а двери врачебных кабинетов заиграли новыми красками благодаря работам Герасима Кузнецова.

«Сегодня недостаточно просто создавать произведения искусства. Необходимо находить инструменты, которые позволят сделать их доступными по-настоящему широкой общественности. Решения HP блестяще справляются с этой задачей: с их помощью работы деятелей искусства могут находить отклик не только среди посетителей выставок и галерей, но и легко применяться в быту для декорирования учреждений и даже просто квартир. Проект с Морозовской ДГКБ очень четко это продемонстрировал: сотни маленьких пациентов теперь смогут скрасить свое пребывание в больнице и приобщиться к современному искусству», – отметил Герасим Кузнецов, художник, принявший участие в проекте.

«Мы уже давно участвуем в проекте для Морозовской больницы, курируемом Мариной Звягинцевой. Результаты кажутся нам интересными – это больше, чем просто оформление интерьеров. Разными авторами создан целый ряд произведений, мы, в частности, работали над холлом на одном из этажей. То, что было скучным, рутинным, внушающим медицинскую тревогу, стало смешным, а смех – это способ победить страх. Мы предлагаем маленьким зрителям посмеяться над рутиной и над болезнью, – отметила Мария Сумнина, составляющая вместе с Михаилом Лейкиным дуэт «МишМаш». – Мы часто применяем в наших произведениях самые современные и сложные технологии. Например, в проекте "Рожи ветров", чтобы создать гигантские выкройки человеческих лиц, надуваемых ветром, было применено несколько компьютерных программ, написан скрипт искусственного ветра для проверки работы и корректировки выкройки лица. В нашем проекте для Морозовской больницы необходимо было применить такие настенные покрытия, которые бы удовлетворяли строгим требованиям к оформлению медицинских учреждений – повышенная износостойкость, устойчивость к химическим реагентам, "антибактериальность". Спасибо НР за помощь в реализации проекта и применение оптимальных пленок, печати и защитных покрытий изображений».

Произведенные таким способом настенные и напольные покрытия отличаются качеством, точностью и долговечностью рисунков. Они экологически безопасны, не имеют запаха, не требуют специальной вентиляции и не содержат загрязняющих веществ и никеля, что имеет особенное значение для оформления детских помещений. Кроме того, такие обои легко моются, что делает их удобными для использования в детском медучреждении.

Сейчас в рамках public-art проекта «ARTерия» украшены вестибюль и больничные коридоры с первого по третий этажи. В планах преображение всех 7 этажей нового корпуса Морозовской ДГКБ силами известных художников, арт-групп и дизайнеров.