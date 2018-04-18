Navicon начал внедрять process mining в российских компаниях

Navicon объявил о заключении стратегического партнерства с «Инфомаксимум», отечественным производителем систем класса process mining для оптимизации бизнес-процессов. Navicon начинает внедрять в российских компаниях решение Proceset – флагманскую разработку партнера, которая анализирует действия, выполняемые сотрудниками заказчика, и предлагает оптимальные сценарии частичной или полной автоматизации их работы. Система Proceset позволит клиентам интегратора экономить до 30% времени и средств на автоматизацию.

Тотальная автоматизация бизнеса, внедрение сложных и дорогостоящих решений требует от аналитиков и руководителей компаний более продуманного, чем когда-либо раньше, подхода к внедрению ИТ. Они хотят быть на 100% уверены в том, что эффективно распределяют ресурсы на автоматизацию.

Для того чтобы выявлять слабые места в бизнес-процессах и понимать, как можно усовершенствовать бизнес-процессы при помощи автоматизации, разрабатываются и внедряются решения класса process mining. По сути, системы process mining помогают ответить на вопрос, автоматизация каких конкретных операций и бизнес-задач позволит сотрудникам выполнять те же объемы работы за более короткие сроки и с меньшими трудозатратами.

Такой интеллектуальный анализ процессов построен на комплексном мониторинге и обработке данных с компьютеров пользователей и всех информационных систем в организациях. Process mining извлекает данные из так называемых «журналов событий» (event logs) ИС и использует их для понимания действий и поведения людей. Системы интеллектуального анализа отслеживают последовательность действий при решении каждой конкретной бизнес-задачи – и на базе этой информации оценивают, какие бизнес-процессы работают на достаточном уровне, а где есть «узкие места» и требуются улучшения. После этого они моделируют различные сценарии усовершенствования бизнес-процессов и предлагают пути оптимизации.

При этом неприкосновенность частной жизни сотрудников не нарушается: система отслеживает только время работы в программе или на сайте. Запись экрана сотрудника, а также любой информации личного характера не производится.

«Наша команда с 2008 года занимается вопросами эффективности работы, и мы создали собственные IT-решения в этой области. CrocoTime служит для автоматического учета рабочего времени и балансировки загрузки персонала, а система Proceset анализирует бизнес-процессы в компании, строит карту процессов, оценивает эффективность работы каждого сотрудника или сценария действий. Это позволяет определить, насколько бизнес-процессы соответствуют корпоративным стандартам, выявить причины отклонений от нормы и выбрать, какие операции будет выгодно автоматизировать, а где достаточно перераспределить задачи или заняться переобучением команды», — сказал Александр Бочкин, генеральный директор компании «Инфомаксимум».

Главное преимущество Proceset перед аналогичными решениями на рынке – в том, что она умеет не только анализировать логи систем, но и собирать информацию об использовании рабочих станций сотрудниками. Другими словами, система анализирует потребность в автоматизации, а затем оценивает эффективность внедрения ИТ-решений. Поэтому Navicon будет внедрять решения process mining для подготовки и оценки эффективности проектов RPA (Robotic Process Automation) – автоматизации бизнес-процессов при помощи программных роботов.

«Рентабельность инвестиций в RPA может сильно варьироваться в зависимости от того, насколько автоматизация согласована с внутренними процессами компании-заказчика. Во-первых, нужно четко понимать, какие процессы выиграют от автоматизации. Во-вторых, важно учитывать специфику конкретного бизнеса и стоящих перед ним задач. Роботизация какого-то бизнес-процесса может работать для 99% бизнесов, но потерпеть неудачу в исключительном случае. Process mining поможет определять правильные области автоматизации, и за счет этого сократит затраты времени, ресурсов и энергии наших клиентов на исправление ошибок после установки систем. А также позволит им оценивать возврат инвестиций в RPA», — отметил Роман Баранов, директор по развитию бизнеса Navicon.

Proceset интегрируется с любыми информационными системами в компании, что позволяет анализировать полный объем данных о бизнесе в различных разрезах и по разным параметрам. Система также оснащена качественными инструментами визуализации данных: можно в наглядном виде и в режиме реального времени отслеживать, как меняется модель бизнес-процесса в зависимости от принятых решений.

По итогам внедрения Proceset бизнес-процессы в компании становятся полностью прозрачными и управляемыми. Система демонстрирует, как решаются бизнес-задачи на практике и за какое время выполняется сотрудниками каждая операция. В результате бизнес начинает осознавать, как можно уменьшить количество времени, затрачиваемого сотрудниками на выполнение задачи, и нагрузить их именно той работой, которую они будут выполнять лучше всего, а также автоматизировать рутинные задачи и высвободить интеллектуальные ресурсы на решение креативных задач.