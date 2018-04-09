В «Петербургской Недвижимости» внедрена система электронного архива «Этлас»

«Этлас софт» объявила о внедрении электронного архива «Этлас» в «Петербургской Недвижимости».

В конце 2017 года компания «Петербургская Недвижимость» начала процесс формирования электронного архива договоров по риэлтерским и ипотечным сделкам. «Петербургская Недвижимость» - ведущий брокер строящейся недвижимости и лидер по продажам квартир и объемам ипотечных сделок. Вместе с девелопером Setl City компания входит в холдинг Setl Group - одно из крупнейших инвестиционно-строительных объединений России.

В связи с большим количеством проводимых сделок с недвижимостью в течение 24 лет, с каждым годом все актуальнее становился вопрос о формировании электронного архива документов. В результате IT специалисты провели анализ рынка систем электронных архивом документов и остановили свой выбор на решении «Этлас».

Основными факторами при принятии решения были простота и удобство использования системы, так как в ней должны работать люди с разной компьютерной грамотностью, возможность установки и настройки системы силами собственных специалистов, масштабируемость , формирование произвольной структуры архива, быстрый импорт документов в систему как из сетевого хранилища, так и со сканера, возможность формирования полного пакета документов по сделке и привязка его к клиенту, встроенная подсистема учета клиентов и контрагентов (CRM).

В ходе реализации проекта по установке и настройке системы специалисты «Петербургской Недвижимости» сформировали структуру архива сделок: завели в систему контрагентов и клиентов, сформировали перечень требуемых справочников, настроили карточки для всех типов документов, начиная от паспорта клиента и заканчивая договором купли-продажи, настроили систему прав доступа к системе для сотрудников компании, сконфигурировали форму поиска под свою тематику, настроили шаблоны документов.

Сейчас сотрудники могут как формировать пакет документов в системе, так и добавлять документы из сторонних систем и сетевых хранилищ. В дальнейшем планируется формирование архива документов за предыдущие годы.

В результате внедрения системы электронного архива документов все сотрудники получили централизованный доступ к нужным документам из любого места, с любого устройства и в любое время, тем самым значительно упростив свою работу.