«Норбит» внедрил CRM-систему в компании «АВС-электро»

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила CRM-систему на базе платформы bpm’online от компании «Террасофт» в «АВС-электро» – ведущей электротехнической компании Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа.

С помощью bpm’online «АВС-электро» объединила в едином информационном пространстве ключевые процессы компании: от взаимодействия с заказчиками по всем каналам и управления продажами до контроля хода выполнения проектов.

Программное решение на базе bpm’online хранит большой объем информации о клиентах и вендорах: контактные данные, удобное время и способ связи, знаменательные события, историю взаимодействия. В едином интерфейсе также представлены сведения о бюджете и сроках проекта, задачах и детальном графике работ.

CRM-система позволяет отслеживать статус задач, планировать целевые показатели и формировать аналитические отчеты о проделанной работе каждого менеджера. Кроме того, сотрудники «АВС-электро» могут воспользоваться базой знаний с технической и нормативно-методической документацией.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», отметил: «Наша компания создала общее информационное пространство для всех сотрудников, участвующих в процессе продажи и обслуживания клиентов. Внедренная система на базе bpm’online полностью интегрирована с другими системами компании «АВС-электро» и позволила снизить нагрузку на базу данных».

Михаил Киященко, директор по оптовым продажам «АВС-электро», сказал: «Автоматизация основных бизнес-процессов повысила продуктивность наших сотрудников. Сейчас в системе работают более 200 пользователей из 24 подразделений компании. Внедренное решение позволило управлять ключевыми бизнес-процессами на протяжении всего цикла взаимодействия с клиентом – с первого контакта до непосредственно самой продажи».