«БСС-Безопасность» обеспечила техническую защиту данных «Далена Банка»

«БСС-Безопасность», центр компетенции ГК BSS в сфере информационной безопасности, в рамках договора с МИБ «Далена» провела информационное обследование и аттестацию объектов информатизации банка на предмет соответствия требованиями по безопасности конфиденциальной информации.

В процессе работ специалистами компании «БСС-Безопасность» выполнено предварительное обследование объекта информатизации, разработана программа и методики аттестационных испытаний, настроены средства защиты информации и проведены аттестационные испытания объекта информатизации с разработкой отчетных технических документов.

По результатам аттестационных испытаний объект информатизации допущен к обработке информации конфиденциального характера. Сотрудничество с банком продолжается.

Государственным и коммерческим организациям компания «БСС-Безопасность» предлагает комплекс услуг по подготовке и аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям законодательства РФ, стандартов, нормативных и иных документов по защите информации, находящихся в ведении ФСТЭК России, ФСБ России и других органов государственного управления в пределах их компетенции.