«Яндекс» зафиксировал снижение количества рекламных блоков агрессивного формата в рунете на 40%

С 5 февраля 2018 г. «Яндекс.Браузер» начал автоматически скрывать рекламные блоки, которые не соответствуют рекомендациям IAB Russia. По оценкам аналитиков, на такие форматы рекламы приходится менее 5% рынка, но именно они вызывают наибольшее раздражение у пользователей. «Яндекс» поделился с CNews первыми итогами работы новой технологии.

За первый месяц фильтрации «Яндекс.Браузер» зафиксировал снижение количества блоков раздражающей рекламы на 40%, а количество сайтов, использующих неподобающие форматы, сократилось на 22%. Количество пользователей, для которых агрессивная реклама была скрыта, уменьшилось на 35%. Сейчас такие форматы рекламы скрываются ежедневно в среднем не более чем для 700 тыс. пользователей. В среднем «Яндекс.Браузер» фильтрует около 3,5 млн агрессивных рекламных блоков в день, однако в начале марта их количество снизилось до 2,2 млн.

Дмитрий Тимко, руководитель продуктовой команды «Яндекс.Браузера»: «Функции браузера "Яндекса" позволяют пользователям комфортно работать в сети, не опасаясь, что в какой-то момент внезапно громыхнет звук рекламного видео или на весь экран распахнется баннер, который сложно сразу закрыть. Сокращение числа сайтов, использующих агрессивные форматы рекламы, их переход на альтернативные варианты рекламных сообщений, говорит о том, наши действия имели положительный эффект, и рынок постепенно очищается. Комитет IAB Russia по улучшению рекламы продолжит работать над повышением качества рекламы в рунете».

Напомним, что с 2014 г. в Браузере работает функция «Антишок», которая защищает от рекламы с неприятным и мошенническим контентом. Функция фильтрует около 20 млн рекламных сообщений ежедневно.

«Яндекс.Браузер» был запущен в 2012 г. По данным «Яндекс.Радара», в России это второй по популярности компьютерный браузер и первый среди альтернативных браузеров на мобильных устройствах. Встроенная в Браузер технология «Протект» оберегает пользователей от всевозможных опасностей, с которыми можно столкнуться в интернете. Она проверяет сайты и файлы на вирусы, блокирует страницы мошенников, защищает пароли и данные банковских карт. Недавно «Яндекс.Браузер» научился также автоматически находить и блокировать майнинговые скрипты.