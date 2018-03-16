MAPS.ME запустили офлайн-навигацию в метро во всех городах Европы

Команда MAPS.ME добавила в новой версии приложения маршруты через метро еще в 23 городах, охватив все города Европы, в которых есть подземный транспорт и легкие линии метро.

Офлайн-навигация с промежуточной точкой с учетом метро и легкого метро теперь доступна в 124 городах мира. Приложение выстраивает самый быстрый маршрут с учетом пешеходной части пути и поездки на метро или электропоезде. Чтобы построить сложный маршрут из нескольких частей, пользователь может добавить промежуточную точку. Такой маршрут может включать в себя несколько пешеходных участков и пересадок.

Также в обновленной версии для Android появились фильтры для отелей: пользователь может указать даты заезда и выезда – и на карте отобразятся только те отели, где в эти дни есть свободные номера.

MAPS.ME — сервис, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap (OSM). Приложение доступно для пользователей iOS, Android и Blackberry и предоставляет детализированные офлайн-карты всех стран, а также возможность поиска мест и адресов, определения положения на карте, составления маршрутов. В 2014 г. сервис MAPS.ME вошел в состав Mail.Ru Group и стал бесплатным и открытым.

