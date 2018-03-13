Сбербанк запустил проект «Академия искусственного интеллекта» для школьников

16 марта в Университете ИТМО (Санкт-Петербург) пройдет открытый урок по искусственному интеллекту (AI — artificial intelligence), который проведут сотрудники Сбербанка в рамках Недели высоких технологий и технопредпринимательства, партнером которой Сбербанк выступил в этом году. Такие лекции прочтут еще в семи регионах России.

«Самостоятельно разобраться в технологиях искусственного интеллекта не совсем просто, особенно детям. Вместе с тем, у многих есть желание изучить тему, о которой все говорят, — сказал старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин. — Мы решили запустить первую в России Академию искусственного интеллекта, чтобы любой школьник мог погрузиться в эту сферу. В проекте принимают участие наши лучшие эксперты, которые подготовили онлайн-уроки, задачи и соревнования в интересном, понятном для детей формате. Обучение искусственному интеллекту — мощный вклад в будущее детей».

Открытые уроки — это часть нового просветительского проекта «Академия искусственного интеллекта», который реализует Сбербанк и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». В ходе открытых уроков участники узнают историю искусственного интеллекта, основные тренды сегодняшнего дня и перспективы развития AI, машинного обучения и анализа данных, научатся выполнять задачи начального уровня сложности.

«Разработка и развитие систем автоматического принятия решений для роботов, в широком смысле этого слова, то есть систем, дополняющих и замещающих человека в различных сферах его деятельности - от вождения автомобиля и индустриальных приложений до финансовых операций, - является приоритетным направлением для Университета ИТМО. Сама область ИИ не является новой, но в последние годы она получила мощный импульс к развитию, в тот момент, когда технологии вышли из лабораторий и стали успешно внедряться. Соответственно, лавинообразно начал расти и интерес к этим технологиям. Как известно, любая достаточно продвинутая технология практически неотличима от магии, но приподнять эту магическую завесу крайне важно, — сказал Сергей Колюбин, заместитель директора кафедры компьютерных технологий и управления Университета ИТМО. — Важно, чтобы даже дети поняли, что «под колпаком» там прячутся и горизонты возможностей технологий, и их ограничения, потому что любой инструмент хорош для контретных задач. Важно потому, что за ними наше будущее (и за детьми, и за технологиями), и тут опасно как отмахиваться от них, так и возлагать слишком большие надежды или недооценивать возможные риски. В этом процессе важно найти баланс между теоретиками и практиками. Надеюсь, что Академии Сбербанка это сделать удастся».

Академия искусственного интеллекта представляет собой серию офлайн- и онлайн-мероприятий, направленных на то, чтобы заинтересовать учащихся 7–11-х классов технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных, развить их компетенции в программировании и математике.

На сайте проекта школьники и взрослые могут посмотреть видеоверсии «Вводных уроков» и протестировать себя на знание основ AI. Для тех, кто захочет узнать больше, на сайте размещены учебные задачи, которые помогут школьникам освоить базовые навыки работы с данными для построения настоящих моделей машинного обучения и позволят почувствовать себя в роли настоящего Data Scientist (дата-саентист) — одной из самых востребованных профессий XXI века.

В Университете ИТМО очное занятие проведет Андрей Черток, драйвер всего проекта и руководитель Академии технологий и данных Корпоративного Университета Сбербанка, а также управляющий директор Сбербанка по исследованиям и разработкам.