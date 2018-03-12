Directum представила Directum Solo 2.1 и Nomad 2.8

Directum представила новые версии программ Directum Solo 2.1 и Nomad 2.8. В новой версии руководители смогут работать сразу с несколькими независимыми ECM-системами, установленными, например, в разных филиалах. Новая версия сервера Nomad обеспечит выполнение повышенных требований к информационной безопасности.

Благодаря Directum Solo руководитель получает доступ к корпоративным данным вне зависимости от времени и местоположения, что позволяет ему без задержек согласовывать документы и оперативно принимать решения. Приложение работает как в online-режиме, так и при отсутствии подключения к интернету.

В новой версии приложения Directum Solo и сервера Nomad расширены возможности по защите данных. Также учтены пожелания пользователей к удобству работы с документами и задачами.

В Solo 2.1 появилась возможность работать с разными системами Directum или DirectumRX одновременно. Теперь руководители могут контролировать бизнес-процессы в независимых филиалах компании с одного устройства. Стоит только добавить новую систему в настройках приложения, и все данные появятся на экране.

Миниатюры страниц значительно облегчают работу в приложении. Переход в нужный раздел обеспечивается ползунком или обычной прокруткой пальцем.

Изменилась работа с задачами и заданиями. Теперь задания с подзадачами отмечаются во входящих зеленой стрелкой. Так можно узнать о подключении новых исполнителей не открывая текст переписки. После завершения или прекращения всех подзадач выделение убирается.

Ранее написать текст в задании можно было только при его выполнении. Но опыт показал, что руководителям требуется фиксировать промежуточные результаты, не выполняя задание. В Directum Solo 2.1 это стало возможным. Также предусмотрена корректировка текста и прекращение поручения. Кроме того, теперь в поле для переписки отображается и статус ознакомления исполнителя с заданием.

При работе с Directum Solo информация передается по защищенному каналу, документы можно шифровать, а для аутентификации использовать сертификат пользователя. Сервер Nomad 2.8 предоставляет дополнительный ряд опций для обеспечения безопасности.

В справочнике «Пользователи Nomad» появилась закладка «Устройства». Теперь, если сотрудник потерял устройство, а в Directum Solo остались конфиденциальные документы, можно удалить данные приложения, исключив строку из списка.

Разработана функция контроля подключаемых устройств. Она работает в двух режимах: подтверждение администратором или подтверждение пользователем, таким образом реализуется второй фактор аутентификации.

В случае если службой безопасности запрещена работа с определённым видом информации на устройстве, администратор может запретить работу в приложении с этими сведениями. Также можно ограничить работу с документом в рамках мобильного приложения Directum, запретив экспорт в другие приложения.