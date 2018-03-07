«ЭЛАР» оцифровала более 300 номеров «Газеты Гатцука» из собрания Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, выходивших в 1870-1880 годах.

«В фонде библиотеки есть документы, которых нет в других собраниях. К таким документам относятся и номера «Газеты Гатцука». Это политико-литературное, художественное и ремесленное периодическое издание, которое выходило в Москве с 1875 года. Отдельные экземпляры этой газеты сейчас продаются, в том числе через аукционы», - сообщила пресс-служба библиотеки.

Газета была очень популярна в позапрошлом столетии. Помимо политических и экономических новостей, научных и научно-популярных заметок, в ней публиковались литературные произведения. Среди авторов «Газеты Гатцука» - Н. С. Лесков, А.Ф. Писемский, Н.Ф. Щербина, Л. Н. Толстой, Г. И. Успенский и другие.

«Издание представляет собой бесценный исторический источник, - сказал заместитель директора департамента по работе с библиотеками и вузами корпорации ЭЛАР, кандидат технических наук Вадим Андренюк. – Всякий, кто изучает эпоху, восстанавливает детали жизни в России в 19-м веке, непременно знает «Газету Гатцука». Филологам она знакома хотя бы по упоминанию в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевского».

Сегодня номера газеты, печатавшиеся в период с 1877 по 1884 год доступны для ознакомления и изучения каждому в Пензенской электронной библиотеке.

Специалисты корпорации «ЭЛАР» отсканировали более 5 000 страниц на безопасных для документов-первоисточников профессиональных сканерах, и библиотека получила высококачественные сохранные копии документов в формате TIFF, а также копии в формате PDF. Номера в PDF-формате открыты читателям электронной библиотеки. Кроме того, для каждого номера «Газеты Гатцука» для упрощения поиска создано библиографическое описание, содержащее аналитические росписи на статьи.