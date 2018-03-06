Tele2 подвела финансовые итоги 2017 года

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2017 г.

В 2017 г. выручка компании выросла на 16,2% в сравнении с 2016 г. и достигла 123 млрд руб. Показатель EBITDA составил 30,5 млрд руб. − увеличился на 83,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а чистый убыток компании снизился по итогам 2017 г. на 64,6% до 5,5 млрд руб. с 15,6 млрд руб. годом ранее.

В 2017 г. компания достигла следующих ключевых операционных показателей: абонентская база компании на 31 декабря 2017 г. составила 40,6 млн человек, увеличившись на 1,6 млн человек за год; средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10,9% и составил 252 руб.; количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 39%; количество регионов РФ, где работают сети 4G выросло в 2 раза с 25 до 50 регионов.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: «Темпы роста выручки и набора абонентской базы в 2017 г. доказывают правильность выбранной нами бизнес-стратегии и успешность коммуникационной платформы "Другие правила". Мы точно отразили ключевые потребности клиентов при создании тарифной линейки "Мой Tele2" и запустили ряд инновационных сервисов, которые определили новые тенденции в телеком-отрасли и способствовали росту ARPU. Финансовые и операционные показатели компании указывают на динамичное развитие Tele2 в условиях стагнирующего рынка и подтверждают выполнение поставленных акционерами задач. Tele2 не будет гнаться за ростом абонентской базы, а сосредоточится на ее структурном улучшении. Фокусируясь на развитии основного драйвера выручки – передаче данных, мы закрепим и улучшим основные показатели рентабельности бизнеса».