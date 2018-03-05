Oracle представила Enterprise Data Management Cloud для управления корпоративными данными

Oracle анонсировала новые облачные сервисы Oracle Enterprise Data Management Cloud. Они входят в состав Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Cloud и предназначены для удовлетворения растущего спроса со стороны клиентов, осуществляющих трансформацию бизнеса для повышения его гибкости. Oracle Enterprise Data Management Cloud предоставляет единую платформу для удобного управления критически важными корпоративными данными (такими как планы счетов бухгалтерского учета), улучшает целостность и согласованность данных.

Современная быстро меняющаяся бизнес-среда ставит перед предприятиями целый ряд сложных задач по согласованию данных. Использование облачной модели, слияния и поглощения, реорганизация и реструктуризация могут приводить к несогласованности данных, что требует от финансовых служб согласования разрозненных наборов данных и связанных с ними метаданных. Изменения метаданных приложений, размерностей, иерархий, мэппингов и связанных атрибутов часто осуществляются вручную через электронные таблицы, электронную почту и посредством личных встреч.

Чтобы помочь финансовым руководителям устранить ошибки и несоответствия при выполняемых вручную операциях, создать единое представление обо всех данных предприятия и реализовать стратегию трансформации бизнеса для фронт- и бэк-офиса, Oracle Enterprise Data Management Cloud обеспечивает централизованное сопровождение корпоративных данных на принципах самообслуживания, совместную работу с данными и их рационализацию.

«По мере роста и развития организаций руководители бизнеса и финансовые директора сталкиваются со все более сложным кругом проблем в управлении и регулировании активами корпоративных данных, которые невозможно успешно разрешить с помощью традиционных подходов, - сказал Хари Санкар (Hari Sankar), вице-президент группы по развитию EPM-продуктов корпорации Oracle. - Oracle Enterprise Data Management Cloud предоставляет заказчикам современную платформу, которая упрощает трансформацию бизнеса и позволяет организациям поддерживать целостность, точность и согласованность данных во всех своих приложениях – как облачных, так и развернутых на собственной площадке».

Oracle Enterprise Data Management Cloud предоставляет заказчикам следующие ключевые преимущества. Ускорение перехода в облако: позволяет осуществлять миграцию и связывание данных предприятия и текущие изменения в публичных, частных и гибридных облачных средах Oracle или других компаний.

Повышение гибкости бизнеса: дает возможность ускорить трансформацию бизнеса путем моделирования сценариев слияний и поглощений, реорганизации и реструктуризации, стандартизации и модернизации планов счетов.

Приведение корпоративных приложений в соответствие с текущими требованиями: управление текущими изменениями в приложениях фронт-офиса, бэк-офиса и EPM-приложениях посредством самообслуживания корпоративных данных, их совместного использования и рационализации.

Референсная система для всех корпоративных данных: поддержка корпоративных данных в различных бизнес-доменах, включая: основные данные, справочные данные, размерности, иерархии, бизнес-таксономии, связанные отношения, мэппинги и атрибуты в различных бизнес-контекстах.

Oracle Enterprise Data Management Cloud дополняет комплекс EPM Cloud от Oracle, который используют тысячи организаций по всему миру. Новое предложение уже привлекло внимание клиентов, таких как SunTrust Bank, Baha Mar, Diversey и других, выбирающих эти сервисы для поддержки трансформации бизнеса.