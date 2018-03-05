Bell Integrator предоставила услугу мобильного тестирования приложений

Bell Integrator объявила о новом сервисе для заказчиков – мобильном тестировании приложений Mobile Center Bell.One.

В эпоху цифровой трансформации мобильные приложения стали играть особоую роль для всех участников рынка. Практически каждый пользователь совершает массу операций в своем мобильном устройстве, и для любого поставщика услуг немаловажно, чтобы приложение функционировало исправно и было удобно.

Компания Bell Integrator предоставляет возможность протестировать работу приложения удаленно, из любой точки земного шара, подключившись к специальному облачному сервису. Bell Integrator располагает обширным парком мобильных устройств всех современных моделей и марок. Заказчик сможет выбрать интересующие его устройства, а также тип операционной системы и браузер. Протестировать приложение можно будет как в ручном режиме, так и автоматически. Специалисты Mobile Center Bell.One по запросу клиента составят алгоритм тестирования и создадут нужные скрипты. Тестирование проводится с учетом геопозиции устройства в роуминге. Заказать услугу можно через глобальную облачную платформу Bell.One

«Мобильное тестирование приложений позволит выявить все плюсы и минусы, вовремя найти неполадки при работе с операционной системой или сетью. Мы предоставляем клиентам доступ к устройствам 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Автоматизированное тестирование позволяет оценивать работу приложений в любое время, даже ночью», -- сказал Александр Молодцов, коммерческий директор Bell Integrator.