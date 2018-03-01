Для Prognoz Platform разработана специализированная СУБД Postgres Pro Enterprise

«Форсайт» и Postgres Professional заключили договор о стратегическом партнерстве. Результат сотрудничества компаний – появление на российском рынке аналитического комплекса Prognoz Platform со специализированной версией СУБД Postgres Pro Enterprise.

Комплексное решение позволит организациям государственного и коммерческого сектора сделать шаг на пути к импортозамещению программного обеспечения, получив в качестве альтернативы зарубежным BI-продуктам современный российский аналитический комплекс Prognoz Platform (с инструментарием «классической» и «продвинутой» аналитики, а также BPM), и одновременно осуществить миграцию на российскую СУБД Postgres Pro Enterprise, надежность и высокая производительность которой подтверждены в ходе эксплуатации в проектах с большими нагрузками.

Условия приобретения, а также эксплуатации Prognoz Platform с СУБД Postgres Pro Enterprise позволят организациям оценить не только функциональные, но и экономические преимущества интегрированного продукта. Эксклюзивным поставщиком специальной версии СУБД Postgres Pro Enterprise для Prognoz Platform станет компания «Форсайт».

«Технологическое сотрудничество «Форсайта» и Postgres Professional – это возможность объединить достоинства наших разработок и предложить пользователям комплексное решение, включающее отечественный инструментарий бизнес-аналитики Prognoz Platform и СУБД Postgres Pro Enterprise. Сотрудничество с компанией Postgres Professional позволит укрепить позицию платформы на российском рынке бизнес-аналитики и увеличить число внедрений на базе Prognoz Platform», - сказал Денис Милюков, коммерческий директор «Форсайта».

«Пользователи СУБД Postgres Pro Enterprise для Prognoz Platform получат современную функциональную систему управления базами данных, которая отвечает повышенным требованиям надежности и безопасности, сохраняет стабильность работы при высоких нагрузках», - отметил Иван Панченко, заместитель генерального директора компании Postgres Professional.