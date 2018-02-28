Viber запускает сообщества для общения неограниченного количества участников

Viber запускает cообщества – первое чат-пространство, в котором одновременно могут общаться и обмениваться контентом до 1 миллиарда пользователей. В то время как большинство мессенджеров, представленных на рынке, ограничивают число участников групп сотнями или тысячами, Viber расширяет границы и предоставляет пользователям уникальную возможность для безграничного общения по всему миру.

Благодаря многоуровневому управлению и широкому функционалу для модерации сообщений, администраторы сообществ получат возможность совершенствовать продукт и формировать группы единомышленников на основе общих интересов, переживаний, стремлений и других факторов – и всё это в удобном интерфейсе любимого мессенджера. Viber также представит новые функции для монетизации, с помощью которых владельцы cообществ смогут получать прибыль, развивая свои cообщества.

Новые участники получат доступ к полной истории сообщества и сразу после регистрации смогут принять участие в обсуждении, используя любые из доступных функций Viber. В сообществах будут отображены только имена пользователей, а номера телефонов и другая личная информация - скрыты от других участников.

Суперадминистраторы полностью контролируют деятельность остальных пользователей сообщества. Они смогут добавлять новых участников, предоставлять им статус администратора или суперадминистратора, блокировать пользователей за некорректный контент, давать разрешение на участие в обсуждениях и право приглашать новых участников. Для продвижения своего сообщества модераторы смогут сделать его общедоступным, активировав возможность перехода по ссылке, или в любой момент отключить эту опцию.

Суперадминистраторы смогут назначать администраторов для помощи в модерации сообщества с правом удаления одного или всех сообщений, отправленных тем или иным участником, а также с правом закрепления обсуждаемых сообщений. Админам будет предоставлена возможность развивать сообщество, добавляя новых участников и, при необходимости, исключать из него пользователей.

Некоторые из партнеров Viber уже получили доступ к обширным возможностям cообществ. Так, французский футбольный клуб Olympique de Marseille с помощью этой опции теперь предлагает фанатам эксклюзивный шанс пообщаться со звездами и руководителями команды. Компания Minute Media, специализирующаяся на создании и распространении спортивного контента, использует cообщества Viber, чтобы дать поклонникам спорта возможность поделиться мнением. Служба цифрового контента OverDrive присоединилась к cообществам для поиска книжных клубов, созданных общественными библиотеками в США.

«Главная цель Viber – сближение пользователей, будь то общение с близкими или знакомства, основанные на общих интересах, - отметил Джамел Агауа, CEO Viber, - Общение не должно быть ограничено ничем, поэтому мы гордимся запуском новой функции. Впервые в мире сервис для обмена сообщениями способен объединить до 1 миллиарда людей с общими интересами в одном информационном пространстве. С помощью обширного спектра возможностей администраторы смогут легко управлять чатами и оказывать поддержку участникам. Количество пользователей Viber постоянно растет, поэтому мы продолжим расширять возможности для общения Viber».