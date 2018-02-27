IBS построит систему бюджетирования в «Спецэнерготрансе» на платформе «Планета»

IBS и «Спецэнерготранс» заключили соглашение о партнёрстве. В рамках контракта IBS построит корпоративную систему бюджетирования компании на основе собственной разработки - решения «Планета.Бюджетирование». Также «Спецэнерготранс» заявила о партнерском участии в создании нового функционального решения компании IBS – «Планета.Аналитика».

«Спецэнерготранс» - крупная российская транспортно-логистическая компания. Основная специализация – железнодорожные перевозки для предприятий металлургической, топливно-энергетической и строительной отраслей.

До 2017 года бюджетное планирование в компании осуществлялось с помощью продукта MS Excel. По мере развития бизнеса в компании возрастали объемы бюджетной информации и, как следствие, повышались требования пользователей к скорости и удобству работы с информацией, а также к возможностям её анализа. В связи с этим в компании было принято решение о внедрении системы enterprise-уровня, которая позволила бы эффективно решать весь комплекс задач, связанный с реализацией бюджетного процесса.

В качестве решения руководство «Спецэнерготранс» выбрало разработку компании IBS – «Планета.Бюджетирование». Платформа «Планета» представляет собой интегрированную среду для планирования, бюджетирования, прогнозирования, моделирования, консолидации данных и финансовой отчетности, позволяющей оперировать данными на детальном уровне. Решение обеспечивает уникальные возможности и гибкость при создании многомерных моделей бюджетирования и анализа в изменяющихся условиях окружающей среды.

Основными факторами выбора стали: наиболее привлекательное соотношение стоимости и функциональных возможностей по сравнению с основными конкурирующими продуктами; простота и удобство интерфейса для конечных пользователей; широкие возможности планирования, анализа и визуализации информации.

«Для меня как для руководителя важен комфорт сотрудников, работающих с системой, а также качество и скорость процесса бюджетирования и предоставления аналитических данных. С точки зрения эргономики решение IBS обошло все конкурирующие предложения: «Планета» использует привычный Excel-интерфейс, который позволяет планировать и анализировать данные «на лету». Это значит, что для наших сотрудников ничего не меняется с пользовательской точки зрения, отсутствует длительный переход от одной программы к другой и необходимость дорогостоящего дополнительного обучения, нивелируются ошибки в связи с непониманием программы», - сказал Максим Мироненко, генеральный директор «Спецэнерготранс».

«Достоверная и своевременно полученная информация – основа правильных управленческих решений. По сравнению с конкурирующими продуктами «Планета.Бюджетирование» дает больше возможностей для реализации сложных алгоритмов силами специалистов финансово-экономического блока, не требуя навыков программирования. Мы оценили удобство проведения план-фактного и сценарного анализа «на лету», а также широкие возможности визуализации отчётной информации для руководства. «Планета» построена на базе современных технологий планирования и прогнозирования, что позволит нам масштабировать её под потребности бизнеса - без ограничений, которые мы видели у других продуктов. Мы рады, что на российском рынке появилось качественное решение, которое не только удовлетворило, но и превзошло все наши ожидания с точки зрения потребительских свойств», - отметила Елена Родина, представитель планово-экономического блока в «Спецэнерготранс».

Помимо внедрения новой системы бюджетирования в «Спецэнерготранс» компании объявили о совместной работе над развитием платформы «Планета» и разработкой функционального решения «Планета.Аналитика»: клиент предоставит специалистам IBS ресурсы для его тестирования в условиях реально работающего бизнеса.

«Для нас крайне важно, чтобы новое аналитическое решение в составе технологической платформы «Планета» было адаптировано под требования российского бизнеса с точки зрения эргономики, функциональных возможностей, глубины детализации информации. Мы благодарны АО «Спецэнерготранс» за поддержку проекта и ценные практические инсайты, которые помогут сделать решение максимально адаптированным под потребности рынка», - сказал Григорий Четий, директор по продажам в IBS.

«Мы уверены, что у нового аналитического решения IBS, которое позволит визуализировать информацию из «Планета.Бюджетирование», отличные перспективы, и рады стать долгосрочным партнером этого проекта», - отметил Максим Мироненко, генеральный директор «Спецэнерготранс».