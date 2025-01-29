IBS Планета. платформа автоматизации управленческих задачи планирования, бюджетирования, анализа, прогнозирования и формирования производственных программ
«Планета.» («Планета.Аналитика», «Планета.Бюджетирование», «Планета.НСИ») — это российская on-premise-платформа с low-code-возможностями, применяемая как инструмент цифровой трансформации и повышения эффективности бизнес-процессов, создания отраслевых моделей данных и рекомендательных систем корпоративного уровня.
IBS Планета. и организации, системы, технологии, персоны:
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1635 4
|IBM - International Business Machines Corp 9442 1
|Oracle Corporation 6694 1
|Nutanix 99 1
|Apple Inc 12109 1
|Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
|Flant - Флант 96 1
|Спецэнерготранс 2 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
|Uber 331 1
|Мироненко Максим 1 1
|Кривошеева Ярослава 1 1
|Четий Григорий 6 1
|Родина Елена 2 1
|Кулумбегашвили Георгий 1 1
|Ведехин Игорь 28 1
|Аксенов Константин 25 1
|Курдюмов Константин 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 1
|Америка - Американский регион 2163 1
|Сатурн - Титан (спутник) 470 1
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