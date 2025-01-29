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IBS Планета. платформа автоматизации управленческих задачи планирования, бюджетирования, анализа, прогнозирования и формирования производственных программ


«Планета.» («Планета.Аналитика», «Планета.Бюджетирование», «Планета.НСИ») — это российская on-premise-платформа с   low-code-возможностями, применяемая как инструмент цифровой трансформации и повышения эффективности бизнес-процессов, создания отраслевых моделей данных и рекомендательных систем корпоративного уровня.


29.01.2025 Подтверждена совместимость платформы «Планета.» с Deckhouse Kubernetes Platform 1
02.04.2019 «Спецэнерготранс» внедрил систему бюджетного планирования на базе IBS «Планета» 1
27.02.2018 IBS построит систему бюджетирования в «Спецэнерготрансе» на платформе «Планета» 1
18.05.2016 Игорь Ведёхин - Сегодня компания не выживет, копируя бизнес-модель соседа 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

IBS Планета. и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1635 4
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Oracle Corporation 6694 1
Nutanix 99 1
Apple Inc 12109 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Flant - Флант 96 1
Спецэнерготранс 2 2
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