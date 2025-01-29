«Планета.» («Планета.Аналитика», «Планета.Бюджетирование», «Планета.НСИ») — это российская on-premise-платформа с low-code-возможностями, применяемая как инструмент цифровой трансформации и повышения эффективности бизнес-процессов, создания отраслевых моделей данных и рекомендательных систем корпоративного уровня.