Петербург экспортирует услуги компонентного ремонта в Москву

«Инженерная компания 555», специализирующаяся на компонентном ремонте промышленной электроники, объявила об открытии представительства в Москве. Головной офис «Инженерной компании 555» располагается в Санкт-Петербурге. Московское представительство приняло на себя часть функций фронт-офиса: в его задачи входит поиск и переговоры с клиентами с целью продвижения услуг компонентного ремонта в Центральной России.

Специализация компании – предоставление уникальных для России услуг по ремонту промышленной электроники на уровне компонентов. В России рынок компонентного ремонта еще не сформирован. Технические директора многих отечественных предприятий уверены, что замена неисправного оборудования на новое – единственный способ защитить производство от длительного простоя. В то же время, по данным «Инженерной компании 555», компонентный ремонт позволяет предприятиям сэкономить до 65% бюджета, который топ-менеджеры в подавляющем большинстве случаев решают потратить на покупку новой промышленной электроники. Эта экономия, в свою очередь, дает предприятию возможность формировать резервный фонд оборудования.

Согласно экспертизе «Инженерной компании 555», до 90% вышедшей из строя электроники подлежит восстановлению, при этом специалисты компании не вносят конструктивных изменений в ремонтируемый блок.

Кроме того, на ремонт требуется гораздо меньше времени, по сравнению со сроками ожидания поставки купленной электроники. Как следствие, компонентный ремонт позволяет до минимума снизить период простоя производства из-за неисправного оборудования.

В Москве и Московской области сосредоточено более 2800 предприятий различной направленности, среди них: производители сельскохозяйственного оборудования, мебельное производство, приборостроение, металлообработка и пр. Открытие московского офиса «Инженерной компании 555» позволит оптимизировать взаимодействие специалистов компании с заказчиками, а в перспективе поможет расширить клиентскую базу организации.

«Компонентный ремонт пока ещё мало распространён в российской промышленности. Вместе с тем, его преимущества для предприятий сложно оспаривать. Поэтому для нас очень важно распространять нашу экспертизу по стране. И мы уверены, что специалисты московского офиса “Инженерной компании 555” с успехом возьмут на себя взаимодействие с региональными предприятиями по вопросам организации и проведения ремонта на уровне компонентов», – сказал генеральный директор «Инженерной компании 555» Дмитрий Дмитриев.