«АйТеко» построила ИТ инфраструктуру центра экстренного реагирования Нижнего Новгорода

«АйТеко» объявила о том, что построила ИТ-инфраструктуру для Единого центра экстренного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций в Нижнем Новгороде, объединивший ситуационный центр главы города и единую дежурно-диспетчерскую службу,.

В сжатые сроки команда системного интегратора реализовала проект «под ключ», выполнив по госконтракту разработку концепции и проектирование комплекса технических средств, поставку оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

Технические возможности новой службы отвечают всем современным требованиям к системам экстренного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций. Ключевые среди них: обеспечение надежности и круглосуточной работоспособности оборудования, резервирование компонентов системы в случае их отказа, поддержка всех актуальных протоколов и принципов совместной работы телекоммуникационных средств связи и передачи данных, возможность интеграции с программными и аппаратными комплексами других служб города, высокотехнологичное оснащение рабочих мест диспетчеров.

В ходе реализации проекта специалисты «АйТеко» развернули комплексное решение, внедрив систему гарантированного электроснабжения, сеть распределения электропитания и освещения, структурированную кабельную сеть, локальную вычислительную сеть, серверное оборудование и систему хранения данных, системы видеоконференцсвязи, видеораспределения и отображения на видеостенах и рабочих столах, аудиокоммутации и звукоусиления, телефонной связи, а также системы газового пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, климатическое оборудование.

«Перед нами стояла интересная и нетривиальная задача в короткие сроки создать полнофункциональное решение, необходимое для круглосуточной работы единой диспетчерской службы. При этом для администрации города было важно сохранить ранее вложенные инвестиции и максимально эффективно использовать уже существующее оборудование, – отметил Роман Антонов, руководитель нижегородского отделения компании «АйТеко». – Команда наших специалистов тщательно изучила имеющуюся инфраструктуру и частично перенесла её на новый объект, модернизировав систему в целом и нарастив технологический потенциал».

Примечательной особенностью проекта стало использование оборудования преимущественно российского производства, имеющего необходимые сертификаты качества и безопасности в соответствии с требованиями к работе объектов такого уровня.

На сегодняшний день на базе единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Новгорода открыт и успешно работает единый центр экстренного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций. Используемая службой ИТ-инфраструктура готова к дальнейшему развитию систем и их интеграции с любыми информационно-вычислительными комплексами и телекоммуникационными системами, что потенциально предоставляет властям города новые возможности для решения и других задач по работе с населением.