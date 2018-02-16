«Ростелеком» создаст умный город во Владикавказе

«Ростелеком» реализует пилотный проект по созданию умного города во Владикавказе, Республика Северная Осетия – Алания. Трехстороннее соглашение об этом в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали М.Э. Осеевский, президент «Ростелекома», В.З. Битаров, глава республики Северная Осетия-Алания и Б.Х. Албегов, мэр города Владикавказ.

Подписанное соглашение выражает намерения сторон взаимодействовать для разработки предложений по созданию и реализации пилотного проекта умный город во Владикавказе, определения его этапов и анализа требуемых объемов финансирования. Стороны проведут аудита существующего уровня развития информатизации Республики Северная Осетия – Алания и города Владикавказа, определят первоочередные направления развития и основные элементы умного города для внедрения в рамках проекта.

Участники проекта также определят целевые индикаторы и критерии достижения желаемого уровня развития территорий, механизмы оценки и контроля над ходом проекта. В ходе создания умного города во Владикавказе, стороны разработают подходы к трансформации информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики.

Проект умного города во Владикавказе является продолжением работы «Ростелекома» по реализации программы «Цифровая Экономика». Внедрение технологий умного города позволяет существенно повысить эффективность управления городскими ресурсами, что положительно сказывается на инвестиционной привлекательности городов. Умные города являются точками роста цифровой экономики и центрами притяжения квалифицированных кадров, создание которых будет способствовать повышению качества жизни в регионах.