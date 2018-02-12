Скончался ИТ-аналитик Антон Козиенко

В Москве скончался известный в ИТ сообществе ИТ-аналитик и архитектор информационных систем Антон Козиенко.

Антон родился в 1970 г. в Новосибирске, окончил Новосибирский государственный технический университет. До 1997 г. он работал в Новосибирске в компаниях банковского сектора, Global One, Interface.

В 1997 г. Антон переехал в Москву и участвовал в строительстве ИТ-инфраструктуры фондовой биржи РТС.

В 1999-2001 гг. Антон уехал в США и работал в компаниях AT&T и Coreon. По возвращении он работал техническим директором в компании CPM Ltd и заместителем начальника отдела управления сетями в Incoma, занимался архитектурой сетевых проектов и ЦОД крупных заказчиков в «Би-Эй-Си» (Астерос).

Антон Козиенко

С 2010 г. Антон Козиенко работал в компании «АТС» системным архитектором. Его вклад в развитие и построение современной ИТ-инфраструктуры коммерческого оператора оптового рынка электроэнергии России сложно переоценить.

Благодаря его кругозору, аналитическим и визионерским способностям, компания «АТС» работает сейчас на современном и оптимально сбалансированном оборудовании. Мы соболезнуем родным и близким Антона, нам также будет не хватать его весёлого взгляда на мир и незаурядных способностей.