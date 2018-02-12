SAP признана ведущим работодателем России по версии Top Employer Institute

SAP признана одним из ведущих работодателей в России по версии международного института Top Employer Institute.

Ежегодно в ходе исследований Института определяются лучшие работодатели по всему миру. Это компании, которые обеспечивают отличные условия труда, активно развивают и обучают сотрудников, а также внедряют лучшие HR-практики. В 2018 году SAP CIS получил сертификат Института, подтверждающий высокие стандарты в работе с персоналом.

«Мы стараемся создать оптимальные условия работы, чтобы люди могли развиваться в личном и профессиональном плане. По последним опросам в нашей компании, уровень удовлетворенности и вовлеченности сотрудников в деятельность компании вырос на 2% и составил более 90%. Особенно приятно, что 87% наших коллег сказали, что гордятся работой в SAP, — отметила Вера Соломатина, директор по персоналу SAP CIS. — Получение признания от независимого исследовательского Института — очень ценное событие для нас. Каждому сотруднику важно знать, что он работает в одной из лучших компаний в мире и является частью организации, где практики в области управления персоналом соответствуют самым высоким международным требованиям».

Для получения сертификата компании, участвующие в исследовании, должны пройти многоуровневую проверку, чтобы подтвердить соблюдение всех требуемых стандартов. Аудит данных, собранных в процессе исследования, гарантирует их достоверность и правомерность оценки.

Ключевые критерии исследования: стратегия по работе с талантами; планирование численности персонала; процесс адаптации новых сотрудников; обучение и развитие; управление эффективностью работы; развитие лидерских качеств; управление карьерным ростом и кадровым резервом; зарплата и компенсация; культура.