«Мегафон» и Huawei обменялись электронными документами

«Мегафон» стала первой компанией в России, которая реализовала проект международного электронного документооборота (ЭДО) с нерезидентом Huawei. Оператор успешно подписал заказы и первичные учетные документы с поставщиком из Китая.

Подписание электронных документов, содержащих финансовые обязательства перед международными компаниями, в России реализовано впервые. В рамках проекта была обеспечена возможность обмена документами с использованием не только квалифицированной, но и неквалифицированной электронных подписей.

Всего за 2017 год «Мегафон» и Huawei подписали несколько тысяч бумажных документов. «Контур.Диадок», платформа для ЭДО, которую теперь использует «Мегафон», позволит компаниям обмениваться любыми электронными юридически значимыми документами: контрактами, дополнительными соглашениями, заказами, актами. Благодаря инновационному проекту исключаются затраты на отправку, формирование, архивное хранение и международную экспресс-доставку бумажной документации, упрощается процесс согласования, а срок подписания обеими сторонами уменьшается с нескольких дней до нескольких минут.

«Мы давно понимали потребность в реализации подобного проекта и вели активную работу в направлении организации международного электронного документооборота. Huawei стал первым партнером, с которым нам удалось создать прецедент на рынке. Однако мы не планируем останавливаться на достигнутом и будем подключать к ЭДО и остальных зарубежных поставщиков. Уверен, что это позволит значительно оптимизировать бизнес-процессы и сделать наше взаимодействие еще эффективнее», – сказал Михаил Берстенев, директор по закупкам и логистике «Мегафона».

«Этот проект очень важен для нас, с самого начала мы были рады поддержать инициативу «Мегафона» по переходу на электронный документооборот, понимая, что это благоприятно отразится на рабочих процессах и эффективности сотрудничества с заказчиком. Мы приложили все усилия для оперативной реализации проекта по всем требованиям «Мегафона», и уже сейчас видим положительный эффект перехода на цифровое взаимодействие», – отметил Вэн Ецин, финансовый директор Huawei International.

«Электронный документооборот среди российских контрагентов уже не является чем-то новым. Сейчас, по оценкам СКБ Контур, в электронном виде передается более 10% счетов-фактур. Между тем, многие отечественные компании имеют зарубежных партнеров, и желание перейти на электронный документооборот с ними вполне логично. Мы стремимся делать процесс подключения к "Контур.Диадок" проще, поэтому, основываясь на нашем опыте и экспертизе, можем реализовать весь проект с нерезидентами в течение месяца, включая заключение договора и выдачу электронных подписей. Компании «Мегафон» и Huawei стали пионерами в этой сфере», – отметил Константин Козлов, руководитель проекта «Контур.Диадок» компании «СКБ Контур».