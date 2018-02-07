Panasonic представила в России новые решения для корпоративного сегмента

Panasonic представила на российском рынке новый продукт корпоративного класса – UC-платформы серии KX-NSX, представляющие собой не просто IP-АТС, а полноценный сервер унифицированных коммуникаций. В отличие от IP-платформ предыдущих поколений новая серия KX-NSX отличается большей емкостью, поддерживает до 2000 IP-абонентов. Сетевая структура на базе KX-NSX позволяет объединять в единую сеть до 31 IP-платформ серии KX‑NS с возможностью центрального администрирования.

В UC-платформах Panasonic также реализована новая концепция универсального доступа пользователя к любым устройствам в рамках системы. Благодаря универсальному доступу ко всем пользовательским функциям единой офисной системы связи сотрудник может развернуть рабочее место, когда и где угодно. Функция резервирования в реальном времени (горячее резервирование по схеме 1+1) делает UC-платформы Panasonic серии KX-NSX чрезвычайно надежными.

UC-платформы Panasonic серии KX-NSX могут самостоятельно формировать пакеты с нужными IP-адресами возврата данных в зависимости от того, через какого провайдера в данный момент устанавливается соединение. При этом оператор связи может быть, как один, так и несколько, за счет поддержки до восьми NAT (Network Address Translation) одновременно. Таким образом, не требуется дополнительное оборудование для эффективного соединения с операторами связи.

UC-платформы Panasonic серии KX‑NSX поддерживают функции встроенного call-центра, позволяют организовывать микросотовую систему DECT и многое другое. Приложение UC Pro от Panasonic открывает все преимущества унифицированных коммуникаций для эффективного ведения бизнеса.

Новые решения от Panasonic отвечают последним тенденциям и требованиями современного рынка.