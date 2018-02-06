Tele2 снизит в 5 раз стоимость входящих звонков в Крыму

Tele2 с 15 февраля 2018 года снизит цены для частных и корпоративных клиентов компании, приезжающих в Севастополь и Крым. При нахождении на территории республики абоненты оператора смогут общаться на еще более выгодных условиях.

С 15 февраля для абонентов Tele2, путешествующих в Севастополь и Крым, цена всех входящих звонков снизится в пять раз и составит 1 рубль за минуту. Минута исходящего вызова на любые номера России и 1 мегабайт интернет-трафика будут стоить 3 руб. вместо прежних 5 руб. Цена исходящих SMS снизится с 3,5 руб. до трех за одно сообщение. Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей в Крыму не изменяются.

Также абоненты Tele2 могут бесплатно принимать входящие звонки на территории Севастополя и Крыма с помощью услуги «В Крыму как дома». Опция доступна клиентам всех тарифных планов Tele2, в том числе и бизнес-клиентам оператора. Абонентская плата составляет 6 руб. в сутки.

Для подключения услуги «В Крыму как дома» абоненту Tele2 достаточно отправить USSD-команду *143*61#. Отключить опцию так же просто − для этого необходимо набрать комбинацию *143*60#. Узнать статус пользования услугой − *143*6#.