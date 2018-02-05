Clover Group представит прогнозную аналитику на международном рынке

Clover Group объявила о планах продемонстрировать работу предиктивной аналитики для промышленного оборудования в рамках международной выставки Techinnov во Франции. Представители Clover Group также проведут презентацию для фондоемких промышленных предприятий, где расскажут подробнее о моделях прогнозирования для оборудования.

Clover Group продемонстрирует работу прогнозной аналитики для газотурбинной установки (ГТУ) и локомотивов. В основе прогнозирования лежат MX-модели (Math eXperience), разработанные с помощью физико-математического моделирования, машинного обучения, пакетов правил инженеров-экспертов. Модели разрабатываются под определенный тип оборудования для отраслей промышленности: энергетика, машиностроение, горнорудная, нефтегазовая промышленность.

Интеллектуальной аналитикой российского разработчика заинтересовались представители компаний Assystem, Decathlon, Carnot Cetim, Leyton, Fidia, OCH (Outils Coupants Hard Métal) и десятка других компаний, включая представительства российских компаний во Франции. На встречах обсудят применение прогнозной аналитики в промышленном оборудовании, готовность предприятий к машинному обучению как в России, так и за рубежом, конкретные шаги для построения прогноза состояния оборудования.

Выставка Techinnov пройдет 8 февраля в Париже и станет площадкой для бизнес-диалога между представителями ИТ-рынка и международными промышленными компаниями для обмена опытом в вопросах цифровизации производства и НИОКР.