Toshiba представила чипы с поддержкой Bluetooth 5.0

Toshiba Electronics Europe представила два новых устройства TC35680FSG и TC35681FSG, дополняющие ассортимент ИС, отвечающих требованиям стандарта передачи данных Bluetooth с низким энергопотреблением версии 5.0.

Новые ИС поддерживают новые высокоскоростные функции 2M PHY и Coded PHY (500 кбит/с и 125 кбит/с), добавленные в стандарте Bluetooth версии 5.0, и все необходимые значения скорости передачи данных. Устройства обладают лучшей в отрасли[2] чувствительностью приемника: -105 дБм при 125 кбит/с, а встроенный высокоэффективный усилитель мощности блока передатчика обеспечивает мощность передачи до +8 дБм. Все эти функции позволяют реализовать связь на больших расстояниях при низком потребляемом токе.

Новые ИС выполнены на основе процессора ARM Cortex-M0 и содержат масочное ПЗУ объемом 256 кБ для формирования сигналов Bluetooth, а также ОЗУ объемом 144 кБ для работы прикладных программ Bluetooth и обработки данных. Устройства поддерживают профили HCI и GATT, включая функции сервера и клиента.

Кроме того, также добавлены интерфейсы ввода-вывода общего назначения (GPIO) на 18 портов, которые обеспечивают по 2 канала SPI, I2C и UART, что дает возможность полностью конструировать системы, подключающиеся к различным периферийным устройствам. Эти интерфейсы GPIO также позволяют настроить функцию пробуждения, 4-канальный интерфейс ШИМ, 5-канальный интерфейс АЦП и многие другие. Также они могут быть дополнительно сконфигурированы в качестве управляющего интерфейса для внешнего усилителя при необходимости связи на больших расстояниях.

В режиме передачи потребляемый ток устройств составляет всего 11,0 мА. Он снижается до 5,1 мА в режиме приема, а в режиме глубокого сна потребление тока крайне мало и составляет всего 100 нА. Оба устройства выпускаются в корпусе QFN40 размером 5 мм x 5 мм с шагом выводов 0,4 мм.

TC35680FSG содержит 128 кБ флеш-ПЗУ для хранения пользовательских программ и их данных, благодаря чему эта ИС подходит для различных вариантов применения и не требует внешней энергонезависимой памяти при автономной работе. Это сокращает количество внешних компонентов, необходимую площадь на печатной плате и снижает стоимость компонентов.

TC35681FSG не имеет встроенного флеш-ПЗУ и предназначена для работы с внешней энергонезависимой памятью или центральным процессором. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +125 °C позволяет использовать устройства в системах, работающих в условиях высоких температур.

Дополняя ассортимент новыми устройствами компания Toshiba Electronics Europe обеспечивает возможность легкой интеграции технологии Bluetooth с низким энергопотреблением в устройства Интернета вещей (IoT), поддерживая удовлетворение растущей потребности в устройствах с высокой пропускной способностью и большим радиусом связи. Благодаря широкому диапазону рабочих температур эти устройства подходят для применения в промышленных системах, что делает их еще более ценными для пользователей во многих отраслях.

Поставки ознакомительных образцов обоих устройств начнутся в конце текущего месяца.