Eset и Wifire запускают новый тариф на домашний интернет

Eset и Netbynet (бренд Wifire) представляют новый тариф на домашний интернет «Под защитой», включающий в себя антивирус.

Подключив тариф, абонент получает домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, а также антивирус Eset NOD32 на один компьютер с улучшенными технологиями защиты от всех типов угроз, включая вирусы, шифраторы, мошеннические сайты и шпионские программы. Цена тарифного плана зависит от региона, в Москве стоимость тарифа «Под защитой» составляет от 450 руб. в месяц.

«Интернет подарил нам не только доступ к любой информации, но и создал массу угроз для наших устройств. Поэтому антивирусы – такая же часть цифровой гигиены, как бэкап или установка лицензионных программ. Мы дополнили нашу стандартную услугу домашнего интернета, включив в него Eset NOD32, поскольку он зарекомендовал себя на рынке как надежный антивирус, не снижающий скорости работы компьютера. При этом абонент сам решает, нужен он ему или нет – код активации программы размещен в личном кабинете абонента», – сказал Андрей Егоров, директор по развитию бизнеса на массовом рынке Netbynet.

«Сотрудничество с Netbynet позволит нам максимально упростить для абонентов покупку и установку антивирусного продукта, – сказал Кирилл Коршиков, руководитель отдела по работе с провайдерами Eset Russia. – Пользователь может установить надежную защиту от киберугроз быстро и удобно – в несколько кликов. Продукт Eset NOD32 полностью закрывает основные потребности интернет-пользователя в защите».

Тариф «Под защитой» был запущен в 2017 году и сейчас доступен для подключения во всех регионах присутствия оператора. Действующие абоненты Wifire могут сменить свой тарифный план на «Под защитой», а новые – оставить заявку на подключение на сайте компании.