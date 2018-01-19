«УБТ-Уралвагонзавод» расширяет использование СЭД «Этлас»

«Уральская Большегрузная Техника - Уралвагонзавод» объявила о расширении использования системы электронного документооборота и управления бизнес-процессами с переходом на новую платформу «Этлас 6».

Акционерное общество «Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод» является дочерним предприятием одного из самых крупных в мире многоотраслевых машиностроительных комплексов — акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», которая находится в лидерах российской тяжёлой промышленности.

После внедрения в 2011 году ряда бизнес-процессов обработки входящих, исходящих и внутренних документов общего отдела компании «УБТ-Уралвагонзавод», система «Этлас» зарекомендовала себя как надежный инструмент автоматизации работы с документами.

После смены руководства «УБТ-Уралвагонзавод» в 2017 году было принято решение о расширении использования системы документооборота для автоматизации согласования проектов договоров на закупку-продажу железнодорожной техники и запчастей. Для этого к работе в системе подключили договорной и юридический отделы и был осуществлен переход на новую версию системы документооборота «Этлас 6». В ходе внедрения модуля работы с договорами был создан механизм автоматической интеграции данных с бухгалтерией компании, а также настроена и введена в работу подсистема работы с контрагентами.

Переход на новую версию системы позволил «УБТ-Уралвагонзаводу» упростить и в разы ускорить формирование и согласование договоров, а также выстроить систему контроля прохождения процесса согласования и контроля исполнения договоров. В дальнейшем планируется автоматизировать максимальное количество существующих бизнес-процессов компании, а также осуществить интеграцию СЭД «Этлас» с другими информационными системами, с целью получения единого информационного пространства компании.