В ТРЦ «Афимолл-сити» открылся первый центр госуслуг «Мои документы»

Мэр Москвы Сергей Собянин в ТРЦ «Афимолл-сити» открыл первый флагманский центр госуслуг «Мои документы». В нем размещен ряд организаций, которые не представлены в районных МФЦ. Так, здесь работает Центр услуг для бизнеса в новом режиме: 7 дней в неделю с 10:00 до 22:00.

В окнах, отведенных для оказания услуг для бизнеса, можно получить консультации по вопросам открытия, ведения и развития бизнеса, налогообложения, узнать о видах поддержки малого и среднего предпринимательства от города, услугах корпорации МСП, подать заявку на место в бесплатных коворкинг-центрах, подобрать помещение для бизнеса, записаться на бесплатное обучающее мероприятие.

Также специалисты Центра услуг для бизнеса подготавливают пакет документов на регистрацию ООО или ИП, а в ближайшее время будет организован прием документов на регистрацию индивидуальных предпринимателей сотрудниками МФЦ. Таким образом, воспользовавшись этими услугами и оплатив госпошлину, уже через несколько дней можно получить статус ИП.

Помимо стандартных, в МФЦ также доступны нотариальные и банковские услуги. Будущим и действующим предпринимателям новый центр будет удобен, так как расположен в деловом центре «Москва-Сити» и рядом с крупным транспортным узлом.

Центры услуг для бизнеса (ЦУБ) – это консультационные пункты для предпринимателей на базе ГБУ «Малый бизнес Москвы». Сейчас действуют 14 Центров (в каждом административном округе Москвы, Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, Цифровом деловом пространстве, а также новом МФЦ), в которых можно получить широкий спектр видов поддержки и услуг для бизнеса.