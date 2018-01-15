В приложении «Промсвязьбанка» появилось бесплатное пополнение с карт сторонних банков

Розничным клиентам «Промсвязьбанка» в мобильном банке стала доступна услуга бесплатного пополнения открытых в ПСБ карт и счетов с карт сторонних российских банков.

Для совершения операции достаточно выбрать в мобильном банке карту или счет для пополнения. У клиентов ПСБ есть возможность привязать к счету карту (или несколько карт), с которой совершается перевод, чтобы при осуществлении повторных операций не вводить каждый раз ее номер, срок действия и CVC2/CVV2 код.

Для обеспечения безопасности переводы защищены технологией 3D-Secure (Verified by Visa/MasterCard SecureCode). Лимит на сумму бесплатных пополнений за календарный месяц на все карты и счета одного клиента с карт сторонних банков составляет 150 тысяч рублей. Услуга доступна и в интернет-банке ПСБ.

Скачать мобильный банк можно в AppStore и GooglePlay.