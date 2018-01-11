«ХК групп» автоматизирует подготовку отчетности в формате XBRL для компании «Лидер»

«ХК групп» объявила о том, что управляющая компания «Лидер» выбрала для перехода к сдаче отчетности в новом формате специализированное решение «Хомнет XBRL».

Одной из приоритетных задач Банка России в настоящее время является перевод отчетности некредитных финансовых организаций на единый современный стандарт передачи данных финансовой, надзорной и другой бизнес-отчетности в формате XBRL (eXtensible Business Reporting Language (Расширяемый язык деловой отчетности).

Перейти к новому формату сдачи отчетности некредитные финансовые организации должны уже с 1 января 2018 года.

«Нам было важно, чтобы решение интегрировалось с внутренними информационными системами и хранилищами данных для сбора и формирования отчетных показателей в формате XBRL. Также система должна обеспечивать визуализацию данных для пользователей, возможность ручного ввода отчетных показателей и обеспечивать бизнес-процессы компании по сбору и формированию отчетности», - сказала руководитель проекта «Лидер» Камышанова Елена.

Решение «Хомнет XBRL» содержит механизмы работы с таксономией НФО, разрабатываемой ЦБ РФ (загрузка, хранение, просмотр, механизмы проверки, задание собственных параметров и правил), обеспечивает подготовку и агрегирование данных (значений параметров таксономии) для отчётности НФО в формате XBRL различными способами (автоматически из системы «Хомнет НФО 2.0» (данные учёта на ЕПС), через интерфейсы интеграции (API) с внешними системами или через интерфейсы ручного ввода).