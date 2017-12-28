Garmin представила новый трекер активности vívofit 4

Garmin выпустила новую модель трекера активности – vívofit 4. Она позволяет следить за собственным здоровьем и достигнутыми результатами максимально комфортно.

Устройство упрощает контроль за достигнутыми результатами. Можно отслеживать количество шагов за день и контролировать достижение целевых показателей.

За счет функции Move IQ трекер самостоятельно определяет вид тренировки в каждый конкретный момент времени. Он может различать ходьбу, бег, плавание, велоспорт и тренировку на эллиптических тренажерах. При этом, автоматически включается отсчет времени занятия ходьбой или бегом.

Новая модель оснащена более удобным дисплеем. Теперь он большой (11х11 мм), цветной, постоянно включен и хорошо виден даже при ярком солнце. Есть выбор цветовых тем, типов циферблата и текст может быть подобран по желанию его обладателя.

Дополнительным мотивирующим фактором для достижения более высоких результатов является вновь появившаяся функция TOE-TO-TOE, которая разрешает проводить соревнования по количеству шагов с двумя находящимися неподалеку трекерами активности vívofit 4 или vívofit jr 2, которые продаются отдельно.

Важно, что время работы батареи составляет 1 год без подзарядки. При окончании работы батареи ее можно самостоятельно заменить.

Гаджет можно использовать, не снимая, даже в душе или бассейне. Разноцветные ремешки различных дизайнов помогут оставаться стильным в любой одежде. Приятным дополнением к часам являются функции настройки будильника, запуск таймера, а также прогноз погоды и поиск телефона. Устройство дает возможность сохранять данные тренировок, просматривать и обмениваться ими, включаясь при этом в виртуальные соревнования в онлайновом спортивном сообществе Garmin Connect.

Немаловажным является контроль не только активностей за день, но и отдыха. Vívofit 4 мониторит и сохраняет в памяти также параметры сна.

Vívofit 4 будет доступен для покупки во второй половине января 2018 года.