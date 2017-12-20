«Микрон» расширяет производство чипов для банковских карт

«Микрон» запустил новую линию по производству чип-модулей для банковских карт, идентификационных документов и других электронных носителей персональных данных, которая позволит повысить объемы выработки и расширить продуктовый портфель.

«Микрон» – единственный в России производитель чип-модулей на собственных интегральных схемах. Новая линия герметизации методом свободной заливки предназначена для производства чип-модулей с высокой степенью защиты хранения и передачи данных.

«В микроэлектронике производство постоянно модернизируется, это необходимое условие конкурентоспособности. С запуском новой линии мощность цеха возрастает на порядок, до 10 миллионов единиц в месяц, что позволит нам удовлетворить растущий спрос на идентификационные документы. Только микросхемы отечественного производства гарантируют отсутствие недекларированных возможностей при идентификации – это один из ключевых элементов безопасности цифровой среды», - заявила генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова.

Инвестиции на текущем этапе модернизации, который продолжится до середины 2018 года, составят 220 млн. рублей. Это позволит поэтапно увеличить мощности цеха в рамках индустриальной стратегии предприятия, чтобы обеспечить растущие потребности со стороны государства и бизнеса.

Первые линии герметизации чип-модулей были открыты на «Микроне» в 2005 году и стали основой сборочного цеха, который на сегодняшний день обеспечивает полный цикл сборки широкого спектра RFID-продукции и чип-модулей для идентификационных документов с использованием собственных интегральных схем, в том числе осуществляет поставки на экспорт.