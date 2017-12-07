ГК «Орион» вышла на международный рынок услуг телевещателям

ГК «Орион» в рамках стратегии по всестороннему развитию собственной спутниковой медиаплатформы объявила о запуске услуги Play Out для зарубежных телевещателей. Продукт призван стать одним из векторов развития B2B портфеля компании в 2018 году.

Сегодня ГК «Орион» оказывает услуги Play Out порядка 50 телеканалам в России и СНГ. Клиентами компании являются крупнейшие международные телевещатели, представленные в России, такие как Discovery, Viasat, SPI и многие другие.

Дальнейшие перспективы увеличения клиентского портфеля по данному направлению компания видит в предоставлении услуг Play Out на зарубежных рынках.

Аналитики ГК «Орион» оценивают жизнеспособный потенциал рынка в 3 000 каналов, среди которых 5% принадлежит крупным мировым холдингам, 30 % – средним мейджорам, остальное приходится на нишевые телеканалам. Ядро целевой аудитории для ГК «Орион» составляют существующие тематические телеканалы (малые и средние игроки), вновь создающиеся телеканалы, а также операторы, заинтересованные в снижении производственных издержек.

Состав услуги Play Out для зарубежных телевещателей предусматривает два варианта сотрудничества. Полный Play Out из контента заказчика (поглощение файлов, проверка, формирование плей-листа, монтаж, работа с сеткой вещания, расширенная графика, субтитры, мониторинг, доставка до потребителя и многое другое), или адаптация канала под локальный рынок (создание страновой версии).

Конкурентные преимущества предложения ГК «Орион» - возможность доставки сигнала в любую точку земного шара как через спутник, так и наземным способом; возможность оптимизации расходов заказчика за счет технической поддержки спутниковой медиаплатформы «Ориона»; круглосуточный высокотехнологичный сервис без необходимости содержания собственного технического штата.

Предполагается, что в двухлетней перспективе запуск услуги на международном рынке позволит ГК «Орион» удвоить клиентский портфель по направлению Play Out.