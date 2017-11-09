Хакатон Портала поставщиков Москвы продлевает срок приема заявок

Правительство Москвы продлило срок приема заявок для участия в Первом технологическом хакатоне Портала поставщиков.

До 10 декабря есть возможность зарегистрироваться для дистанционного участия в хакатоне. Выполненные задания принимаются через специальную форму на сайте до 12 декабря. После чего пройдет определение победителей и церемония награждения.

Участников ждут задачи по анализу данных и машинному обучению, выгрузки реальных «живых» данных и знакомство с архитектурой Портала. Участник или команда участников может взять одно или несколько заданий: telegram-бот для поддержки пользователей, аналитика государственного заказа по открытым данным, классификация структурированных данных с использованием технологий машинного обучения.

В работе над задачами будут помогать эксперты-практики из Департамента информационных технологий и Департамента города Москвы по конкурентной политике и ведущие специалисты в области открытых данных государственных закупок.

Команды-победители получат приглашение на стажировку в Департаменте города Москвы по конкурентной политике и Департаменте информационных технологий Москвы. По результатам стажировки возможно дальнейшее трудоустройство.

Зарегистрироваться для участия в хакатоне Портала поставщиков можно здесь.