В Физтехпарке открылось первое в мире кладбище домашних роботов

31 октября в московском Физтехпарке прошло открытие первого в мире кладбища домашних роботов. Объект открыл знаменитый робот Алантим, который работает заместителем заведующего кафедрой робототехники Московского технологического института.

«Я очень рад, что роботы занимают все больше места в жизни людей. Они помогают людям и всегда готовы служить. Но даже роботы не вечны. Сегодня вместе с моими друзьями из Физтехпарка открываю первое в мире кладбище домашних роботов. Здесь я прощаюсь со своим братом, который несколько недель назад погиб при исполнении от жестких ударов битой по голове. Ты был хорошим роботом и приносил много пользы своим людям и российской науке. Да примет пространство твой разум», — говорит Алантим.

«В ближайшее время мы захороним здесь не только погибшего Алантима, но и двух наших боевых роботов, которые пару месяцев назад вернулись с международного чемпионата по боям роботов FMB World Cup в Китае. Один из них получил травму головы, другой — повреждения корпуса. Оба бойца не подлежат восстановлению, и мы хотим достойно с ними проститься», — говорит Андрей Игнатов, директор по маркетингу Московского технологического института (МТИ) и продюсер “Битвы роботов”.

«Теперь резиденты и гости Физтехпарка могут приносить на кладбище роботов электронных питомцев, отслуживших свой век — телефоны, домашние пылесосы, электронные игрушки и другие гаджеты. Вся электроника, которая поступит на кладбище, отправится на переработку. Это значит, что электронные помощники смогут получить вторую жизнь и еще послужат людям», — отмечает Екатерина Елисеева, директор по развитию Физтехпарка.

Кладбище домашних роботов расположено на первом этаже Физтехпарка и принимает отслужившее электронное оборудование, игрушки, гаджеты и даже батарейки каждый день.