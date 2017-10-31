«Россельхозбанк» построил систему управления хранением документов

Запуская этот проект, банк ставил целью сокращение издержек подразделений, вовлеченных в процессы документального сопровождения клиентских операций, оптимизацию затрат на аренду площадей для хранения бумажных документов, а также снижение рисков утраты документов. Поскольку ежедневно в банк поступает огромное количество документов от юридических и физических лиц, экономия на издержках работы с документами ожидалась весьма значительная. Но главное даже не в сокращении затрат, а в увеличении скорости и точности обработки массовых потоков документов, их надежном хранении в архиве и быстром нахождении при необходимости. Это один из самых важных факторов конкурентоспособности банка, поскольку от скорости и точности работы с документами (особенно для «кредитной фабрики») напрямую зависит доходность банковского бизнеса.

Использованное в проекте решение «Логика ЭА» предназначено для организации надежного хранения и удобного использования электронных документов в соответствии с внутренними правилами компаний, а также требованиями законодательства по архивному хранению. Решение автоматизирует весь жизненный цикл электронного документа — от его регистрации и экспертизы при поступлении до уничтожения после завершения срока хранения.

Система реализована на базе платформы IBM FileNet и позволяет создать централизованное хранилище документов в электронном виде. Система автоматизирует весь комплекс бизнес-процессов банка, связанных с доставкой документов в точки централизованного хранения, их регистрацией, упорядоченным размещением на хранение бумажных документов, подлежащих оперативному хранению, а также поиском, созданием электронных образов и предоставлением оригиналов этих документов по запросам подразделений банка. Отдельный сервис системы — предоставление электронных документов по запросу смежных (внешних по отношению к архиву) банковских систем.

Система состоит из трех подсистем: управление бумажным хранением, электронный архив и подсистема интеграции. Электронный архив интегрирован с другими приложениями банка, в частности, с системой потокового ввода и хранения документов, разработанной «Логикой бизнеса» в 2015 году на базе решений IBM FileNet и ABBYY FlexiCapture.

Электронный архив обеспечивает прозрачность документарного и архивного фондов банка за счет использования инструментов классификации и систематизации электронных ресурсов, а также формирования аналитических и отчетных материалов.

Система электронного архива предназначена для работы 10 тыс. пользователей при одновременной работе до 5 тыс. пользователей. Производительность системы — ввод и обработка до 4 млн страниц в месяц.