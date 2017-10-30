Citrix и IDC рассказали, зачем 94% компаний обновляют сетевую инфраструктуру

Аналитическое агентство IDC провело опрос среди 900 крупных компаний по всему миру. Респонденты должны были ответить на такие вопросы о том, какие трудности при переходе на доставку приложений из облака можно выделить, что является барьером на пути к миграции приложений в облако и пр.

Аналитики выяснили, что основные цели перехода от локальной модели к концепции доставки приложений на пользовательские устройства через облако – повышение безопасности и снижение затрат, в том числе за счет повышения эффективности работы ИТ-отделов и специалистов. Постепенно гибридные и мультиоблачные технологии становятся «новой нормой» для компаний, которые внедряют облачные среды.

Однако сам процесс адаптации имеющейся архитектуры под доставку приложений может оказаться достаточно сложным и дорогим. Чтобы помочь компаниям справиться с миграцией и не понести убытки, Citrix и IDC суммируют опыт респондентов и публикуют основные тезисы в данном отчете.

По данным исследователей, только 24% организаций уверены, что их сети полностью удовлетворяют требованиям, необходимым для переноса ПО в гибридное облако; 82% опрошенных компаний полагают, что их текущая архитектура сети слишком сложна для переноса приложений в облако; 76% респондентов сообщили, что их сети полностью не готовы (36%) или частично не готовы (40%); 70% участников опроса имеют 2 – 3 способа удалённого доступа к своим дата-центрам и облаку.

При этом в ходе исследования была выявлена высокая потребность в комплексном подходе при реализации стратегии доставки приложений. Большинство организаций (98%) склоняются к единому решению вместо интеграции различных систем от нескольких производителей.

Возможно, компаниям потребуется изменение имеющихся приложений перед тем, как они «мигрируют в облако». Поэтому бюджеты на разработку ПО эффективнее расходовать на развитие и модернизацию своих приложений. В некоторых случаях необходимо полностью переписать их.

Компаниям также следует рассмотреть возможность интеграции с другими приложениями в целях миграции, учесть, как использовать данные с несколькими приложениями, и проверить наличие интерфейса программирования, который упростит рабочие процессы.

На рынке существует немало готовых SaaS-приложений, но, судя по результатам опроса IDC, компании стараются вложить деньги в развитие собственных приложений и модернизацию дата-центров, поскольку при внедрении готовых SaaS невозможно влиять на производительность облака, подобрать инструменты контроля активности пользователей, а также необходимо создать единый безопасный вход в приложения.

В опросе IDC приняли участие компании из разных отраслей: финансы, страхование, медицина и многие другие. В среднем их выручка составляет около $ 300 млн в год, а затраты на ИТ-инфраструктуру – порядка $ 3 млн. В некоторых случаях финансовые средства могли быть потрачены более эффективно, а ИТ-отделам потребовалось бы изменить свои привычные принципы работы при переходе на гибридные облачные технологии.

Поставщики внешних облачных решений могут взять на себя те задачи, которые, как правило, выполняются локальными специалистами на местах. Размещение ресурсов выполняется всего за несколько кликов мышкой вместо развертывания нового локального сервера. При этом предусмотренные меры безопасности могут защищать от угроз, направленных на локальные и облачные ресурсы.

Доставка виртуальных приложений через облако позволяет компаниям получить достаточно гибкую и динамичную инфраструктуру. Но ее преимуществами они смогут воспользоваться только в том случае, если откажутся от процессов и методов работы, которые применяются для традиционных центров обработки данных. Иначе все ресурсы и инвестиции окажутся напрасными.