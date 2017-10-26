Viasat объединила пакет премиальных телеканалов и онлайн-кино под брендом ViP

Группа компаний Viasat объявила об изменении с 25 октября логотипов премиального пакета Viasat Premium и онлайн-кинотеатра TV1000Play, объединив их под общим брендом ViP.

Ранее компания Viasat делала акцент на развитии каналов, входящих в премиальный пакет Viasat Premium. Основную жанровую линейку пакета составляли киноканалы TV1000 Premium HD, TV1000 Megahit HD и TV1000 Comedy HD, предлагающие новейший кино-сериальный контент. TV1000Play был представлен в виде сервиса мультискрин, благодаря которому абонент имел возможность получать бесплатный доступ к контенту.

Этой осенью после технических доработок сервиса TV1000Play руководством компании было принято решение объединить под единым брендом и логотипом ViP пакет телеканалов и онлайн-кинотеатр. Новый бренд объединяет как любителей телевизионного контента, так и тех, кто предпочитает смотреть кино и сериалы онлайн. Поэтому рекламная кампания сопровождается обновленным слоганом «Мы – это кино и сериалы! Мы – это ViP!».

ViP позволит своим абонентам и пользователям смотреть качественный премиальный контент на любом устройстве (ТВ, смартфон, планшет и т.д.) вне зависимости от того, где они находятся. Новый продукт ViP дает возможность смотреть не только фильмы, сериалы, познавательные и спортивные программы, но и стриминг всех каналов семейства Viasat как через приставку, так и посредствам онлайн-кинотеатра.

«Компания Viasat приобрела известность благодаря своим фильмовым телеканалам. Появление в репертуаре таких нашумевших сериалов, как Табу», «Рассказ служанки», «Карточный домик» и др. расширило наши возможности. Сегодня границы между ТВ и онлайн размываются, поэтому мы предлагаем контент в любой среде пользования. С переходом на бренд ViP меняется наше позиционирование. Мы ставим перед собой очень амбициозную цель - стать лучшим поставщиком качественного киносериального контента вне зависимости от среды потребления и объединить всех, кто любит хорошие фильмы и новые сериалы», – комментирует событие генеральный директор группы компаний Viasat Алексей Кроль.

В ViP Viasat Premium вошли телеканалы компании с новым лаконичным дизайном логотипов. Так, канал новинок кино и сериалов TV1000 Premium HD сменил свой логотип на ViP Premiere, канал популярных блокбастеров и кинофраншиз TV1000 Megahit HD — на ViP Megahit, а комедийный киноканал TV1000 Comedy HD — на ViP Comedy. Телеканалы Viasat Nature/Viasat History HD, Viasat Sport HD и Viasat Golf HD остались без изменений и по-прежнему входят в премиальный пакет. Свой логотип сменил и онлайн-кинотеатр TV1000Play на ViP Viasat Play.

После ребрендинга восприятие премиальных продуктов Viasat станет понятным и запоминающимся. Помимо обновления бренда, у компании есть и другие приятные новости. Осенью и зимой в пакете телеканалов и онлайн-кинотеатре ViP появится на 24% больше премьер по сравнению с прошлым годом. Зрители ViP совсем скоро увидят такие известные фильмы, как «Гоголь. Начало», «Логан», «Чужой: Завет», а также новые сериалы «Коллективный разум», «Вавилон-Берлин» и «Доблесть». Уже 8 декабря для просмотра станет доступен сериал «Падение ордена», который по мнению кинокритиков является одной из самых ожидаемых премьер года.

Также для пользователей онлайн-кинотеатра ViP были приобретены права на такие культовые американские сериалы CBS, как «Борджиа», «Блудливая Калифорния», «Декстер», «За пределами», «Миллиарды», «Хорошая жена», «Страшные сказки» и «Элементарно».