В ледовом дворце «Витязь» внедрена многоуровневая система безопасности

Ледовый дворец «Витязь», один из крупнейших спортивных объектов Центрального региона, объявляет о начале эксплуатации комплексной системы обеспечения безопасности болельщиков и спортсменов при проведении спортивных матчей. Центральным элементом проекта стала система интеллектуального видеонаблюдения и распознавания лиц компании «Вокорд». Система уже прошла апробацию во время состоявшихся недавно хоккейных матчей.

В новой системе впервые реализованы решения, обеспечивающие соблюдение требований безопасности на всех стадиях подготовки и проведения матчей.

Впервые в России распознавание лиц производится в чаше стадиона – с видеопотока поворотных камер обзорного видеонаблюдения. Система имеет сразу несколько рубежей контроля, что позволяет своевременно выявлять потенциальны угрозы. Например, лицо посетителя распознается системой VOCORD FaceControl как при проходе через «рамки», так и с камер, установленных в турникетах.

Комплекс распознавания VOCORD FaceControl может идентифицировать человека сразу по нескольким базам изображений, в том числе загруженным из социальных сетей.

Проект реализован при участии партнеров – лидеров рынка. Для видеонаблюдения в чаше стадиона и в турникетах используются камеры Axis, компания SKIDATA стала поставщиком систем контроля и управления доступом.

На следующем этапе развития проекта будет осуществлена интеграция распознавания лиц и системы контроля и управления доступом компании SKIDATA. Затем добавится еще один рубеж контроля: в момент считывания билета человек будет распознан по лицу, и если доступ на арену ему запрещен, турникет не откроется.

«Мы заинтересованы в применении высокотехнологичных интеллектуальных систем мирового уровня, которые отвечают современным требованиям обеспечения безопасности спортивных объектов. Система биометрической идентификации лиц способна, не влияя на пропускную способность, сократить время принятия решения по подозрительным лицам, что крайне важно для предотвращения нештатных ситуаций», – отметил начальник службы безопасности ХК «Витязь» Владимир Пасько.

«Созданная система включает все компоненты контроля доступа, видеонаблюдения и распознавания лиц для обеспечения безопасности на стадионе. Это тиражируемый продукт, который может успешно использоваться на любом спортивном объекте, что особенно актуально в преддверии Чемпионата мира по футболу», – отметили в компании «Вокорд».