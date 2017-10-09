Zyxel представит управляемые Wi-Fi решения для сервис-провайдеров

Zyxel Communications на ежегодном форуме Broadband World Forum продемонстрирует управляемые Mesh решения Wi-Fi, с помощью которых сервис-провайдеры смогут с минимальными затратами предоставить домашним пользователям высокоскоростной беспроводной интернет без «мертвых зон».

Управляемое решение WiFi Multy Pro использует высокопроизводительные шлюзы, оптимальную комбинацию оборудования и программного обеспечения, а также mesh-систему, которая оптимизирует работу сети и расширяет ее покрытие на всю площадь квартиры или частного дома. Благодаря поддержке в Multy Pro функций удаленного управления TR-069 и TR-181 сервис-провайдеры смогут экономить расходы на обслуживание звонков в службу поддержки и выезды инженеров к клиентам.

«В домашних сетях все чаще применяются приложения, интенсивно нагружающие канал, и пользователям требуется скоростное и стабильное подключение к интернету. В результате растет спрос сервис-провайдеров на решения, обеспечивающие покрытие Wi-Fi во всех комнатах и помещениях дома. Multy Pro прекрасно подходит для удовлетворения этих потребностей, - сказал Вейни Хуанг (Wayne Hwang), вице-президент отделения Service Provider Business Unit компании Zyxel. - Кроме того, с помощью мобильного приложения Multy для удаленного управления абоненты могут сами управлять своей домашней сетью, что значительно сокращает число обращений в службу поддержки».

Zyxel Nebula Cloud Network Management Solution позволяет управлять большим числом различных сетевых устройств (проводных/ беспроводных и устройств, обеспечивающих безопасность сети) с помощью единого облачного интерфейса, что значительно улучшает эффективность и продуктивность использования сетей MSP.