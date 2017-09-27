Honeywell представила решение для модернизации диспетчерских на промышленных предприятиях

Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell объявило о выпуске нового решения Experion Local Control Network (LCN). С его помощью заказчики смогут осуществить поэтапную модернизацию устаревших систем управления прежнего поколения TotalPlant Solution (TPS) для плавной и безопасной интеграции с АСУ ТП Experion PKS.

Experion LCN позволяет заказчикам Honeywell со всего мира осуществлять непрерывное внедрение инноваций. Промышленные предприятия, где используются устаревшие системы управления, теперь могут постепенно модернизировать их путем перевода на новые современные технологии, эффективно используя капиталовложения в имеющиеся средства автоматизации.

Пользователи TPS все чаще сталкиваются с проблемами соблюдения нормативных требований, связанных с новыми правилами безопасности и усложнением поддержки этих систем. Сегодня, когда все стремятся сокращать издержки и повышать производительность, предприятиям, где эксплуатируются морально изношенные системы управления, необходимо предотвратить устаревание своих активов за счет внедрения новейших технологий автоматизации. Решение Experion LCN содержит основанные на стандартах функции и инструменты для соблюдения нормативных требований, а также обеспечивает интеграцию, начиная с уровня бизнес-операций и заканчивая операциями на уровне КИП и производства.

«Honeywell предлагает заказчикам возможность использовать самые современные технологии, защищая и развивая многолетние вложения в средства управления, графические схемы и процедуры, — сказал Джейсон Урсо (Jason Urso), директор по технологиям подразделения «Промышленная автоматизация». — Промышленные предприятия, желающие обновить устаревшие системы управления TPS, теперь с легкостью могут провести модернизацию с помощью нашего нового решения Experion LCN, которое значительно продлевает жизненный цикл устаревших систем и обеспечивает множество эксплуатационных и коммерческих преимуществ».

Предлагаемый Honeywell поэтапный переход на Experion LCN без остановки производства предусматривает модернизацию инфраструктуры системы управления и поддержку промышленного интернета вещей (IIoT). Существующие стратегии управления, подключения к КИП, приложения, архивы и графические схемы могут быть сохранены, что позволит пользователям сосредоточиться на улучшении особо важных показателей.

Благодаря проверенной временем инфраструктуре на основе разработанной Honeywell отказоустойчивой сети Ethernet (FTE), новый мост на базе Experion LCN обеспечит подключение системы Experion к классической сети управления, основанной на коаксиальных соединениях. После создания этого моста коаксиальные соединения местной сети управления можно постепенно выводить из эксплуатации. Вместо аппаратного соединения с каждым узлом Experion TPS для виртуализации требуется лишь одно резервируемое соединение Experion LCN.

Решение Honeywell для модернизации TPS поможет значительно сократить количество прерываний производственных операций, добиться общей согласованности и оптимизировать жизненный цикл. После модернизации система управления сможет использовать общий человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) и унифицированную физическую сеть управления, а интеграция и расширение устройств управления станут значительно проще за счет применения контроллеров и систем безопасности Experion PKS последнего поколения. Усовершенствованные средства управления и новые функции контроллеров Experion PKS дополнительно повысят эффективность производственных операций.