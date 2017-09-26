Samsung начала производство памяти Universal Flash Storage для автомобилей нового поколения

Samsung Electronics заявила о начале использования первого в отрасли встроенного решения Universal Flash Storage (eUFS) в автомобильных устройствах нового поколения. Новое решение eUFS будет выпускаться в двух версиях: 128 ГБ и 64 ГБ. Оно предназначено для современных систем помощи водителю (ADAS), приборных панелей и информационно-развлекательных систем нового поколения, которые позволят водителям и пассажирам по всему использовать комплексные функции подключенных устройств.

«Мы совершаем важный шаг в плане ускорения внедрения систем ADAS и автомобильных информационно-развлекательных систем нового поколения, выпуская на рынок первое в отрасли решение eUFS намного раньше, чем предполагалось, — заявил Джинман Хан, старший вице-президент подразделения планирования и прикладных разработок продуктов памяти, Samsung Electronics. — Компания Samsung становится лидером растущего рынка памяти для комплексных автомобильных систем, продолжая предлагать ведущие решения UFS с еще более высокими показателями производительности, плотности и надежности».

Встроенные решения UFS используются в различных мобильных устройствах с начала 2015 года, когда компания Samsung первой в отрасли представила встроенное решение памяти 128 ГБ на основе стандарта JEDEC UFS 2.0. С тех пор высокая производительность и доказанное качество UFS привели к широкому использованию этой памяти в большом количестве мобильных устройств: сначала в смартфонах премиум-уровня, а затем в смартфонах среднего ценового сегмента.

Созданная на базе последней версии стандарта UFS (JEDEC UFS 2.1) новая память eUFS от Samsung демонстрирует высокие показатели скорости передачи и надежности данных. Например, новая память Samsung 128 ГБ eUFS может считывать данные со скоростью до 850 МБ/с, что примерно в 3,4 раза больше скорости чтения 250 МБ/с современных решений eMMC 5.0. Она также обеспечивает примерно в 6,4 раза более высокую скорость произвольного чтения по сравнению с памятью eMMC (45 000 операций ввода-вывода в секунду). Это позволит значительно повысить производительность будущих автомобильных информационно-развлекательных систем с точки зрения более качественного управления аудиосодержимым, скорости реакции средств навигации, доступа к информации о ситуации на дорогах и прогнозе погоды через Интернет, улучшения обработки голосовых команд, поданных через беспроводную гарнитуру, и ускорения взаимодействия с социальными сетями с задних пассажирских мест.

Новое решение eUFS также поддерживает эффективный и надежный процесс обработки ошибок, что важно для автомобильных информационно-развлекательных систем нового поколения. Построенная на базе протокола MIPI UniPro, память eUFS позволяет обнаруживать и компенсировать ошибки ввода-вывода на аппаратном уровне без привлечения базового программного обеспечения или перезагрузки системы.

Кроме того, память Samsung eUFS поддерживает современные функции обновления данных и уведомлений о температуре, что еще больше повышает надежность системы. Современная функция обновления данных позволяет выбирать методы обновления и предоставляет системам управления базового устройства информацию об обновляемом устройстве, частоте и ходе обновления. Это обеспечивает оптимальную надежность данных, что очень важно для автомобильных систем.

Что касается управления температурой, память Samsung eUFS включает датчик температуры внутри контроллера, что позволяет эффективно контролировать температуру устройства. Благодаря этому память eUFS не может превысить четко определенные верхние и нижние температурные пределы, поэтому ячейки NAND могут без проблем функционировать в жестких температурных условиях внутри автомобиля.

Учитывая высокую производительность и надежность памяти eUFS, компания Samsung прогнозирует ее быстрое распространение на автомобильном рынке. Компания Samsung будет продолжать удовлетворять растущие потребности к хранению данных ведущих производителей автомобилей, предлагая различные передовые модели eUFS, в то же время не забывая о постоянно растущем спросе на современные решения памяти в других рыночных сегментах.