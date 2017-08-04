«РТ-Информ» внедрил межсетевое экранирование в «Росэлектронике»

Специалисты «РТ-Информ» завершили работы по внедрению механизмов межсетевого экранирования и предотвращению вторжений в локальную сеть «Росэлектроники». В управляющей компании холдинга были установлены межсетевые экраны нового поколения. Главная особенность этих устройств — сочетание возможностей фильтрации трафика с функциями построения защищенных каналов связи (VPN), обнаружения и предотвращения вторжений, что обеспечивает полное соответствие современной концепции защиты сети. Благодаря проекту компания получила возможность осуществления эффективного контроля над каналами связи.

«РТ-Информ», интегрируя потребности предприятий «Ростеха», осуществляет проекты по межсетевому экранированию наряду с обеспечением других элементов защиты предприятий, таких как криптографическая защита, внедрение систем сетевой безопасности, защищенного удаленного доступа, аутентификации и управления записями пользователей, — отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. — Кроме того, в 2016 г. при участии «РТ-Информ» в госкорпорации был образован корпоративный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, созданный в целях обеспечения защиты предприятий от сложных целевых киберугроз. Организуя многоуровневую защиту, построенную на комплексе специализированного оборудования и программного обеспечения, мы нацелены на эффективное противодействие киберпреступности и промышленному шпионажу».

В арсенале «РТ-Информ» несколько десятков реализованных проектов по информационной безопасности в интересах таких холдингов Ростеха, как «Росэлектроника», «Высокоточные комплексы», «Техмаш» и «Объединенная двигателестроительная корпорация».