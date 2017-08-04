«Эшелон» запустил первый в стране лицензированный центр мониторинга по информационной безопасности

Группа компаний «Эшелон» объявила о запуске центра мониторинга и управления информационной безопасностью ((Echelon Security Operation Center, ESOC). Решение первым в России получило соответствующую лицензию ФСТЭК России.

Продукт базируется на технических решениях НПО «Эшелон» и накопленном опыте реализации комплексных проектов по информационной безопасности. В основе технической платформы лежат такие ИТ-решения, как SIEM-система «Комрад», система комплексного анализа защищенности «Сканер-ВС», средство анализа безопасности исходного кода AppChecker.

Основными услугами ESOC являются непрерывный мониторинг событий информационной безопасности, собираемых с различных объектов ИТ-инфраструктуры заказчиков, контроль защищенности в виде периодических тестов на проникновение, расследование инцидентов и оперативное противодействие компьютерным атакам, а также аудит безопасности кода.

«Запуск собственного центра мониторинга стал логическим продолжением развития услуг, оказываемых нашей группой компаний. Как известно, в основе таких центров лежит динамичное SIEM-решение, а разработанная нами SIEM-система «Комрад» уже достаточно зарекомендовала себя на рынке выявления инцидентов и управления информационной безопасностью. Более того, мы имеем полный набор сервисных центров и групп реагирования, необходимых для создания полноценного центра ГосСОПКА, а именно: службу технической поддержки, учебный центр, центр криминалистических экспертиз, аккредитованную испытательную лабораторию, специализирующуюся на аудите кода, центр компетенции по защищенным операционным средам», — сказал президент группы компаний «Эшелон» Алексей Марков.